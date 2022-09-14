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عمر شويل - جدة الزيتون الأسود يصنف من أساسيات المقبلات والمخلالات التي تتواجد على جميع الموائد بخلاف جميع الطبقات ويقدم بجانبه الزيتون الأخضر فيظهر الأثنان في نهاية موسم الصيف بشهر أغسطس أو سبتمبرفتلجئ جميع السيدات بشراء كميات كبيرة وتحديداً من الزيتون الأخضر وتقوم بتخليله وتحتفظ به لمدارعام كامل أو أكثر وأغلب السيدات لا تجدن تخليل الزيتون الأسود وتجد صعوبة في ذلك
تعرفي على أسرار وتركات تخليل الزيتون الأسود بأسهل الخطوات
يتمع الزيتون الأسود بعده فوائد مختلفة مهمة منها يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة، تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم،ويساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، يحتوي على نسبة عالية من فيتامين هـ، يقلل من فرص الإصابة بالسرطان، يحتوي على نسية عالية من فيتامين أ، وهو من الفيتامينات المفيدة لصحة العين، حيث يساعد على تقوية النظر وتحسين الرؤية في الأماكن المظلمة،
فوائد الزيتون الأسود
الزيتون يحتوى على نسبة كبيرة من الحديد وله القدرة على زيادة خلايا الدم الحمراء والتى بدورها تحمل الاكسجين للجسم كله. ملئ بفيتامين هـ الذي يساعد في علاج قرح المعدة، والألياف التي تعمل على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم وتقليل فرص الإصابة بالإمساك والانتفاخ والغازات. مسكن قوي للآلام لأحتوائه على مادة كيميائية مسكنة للآلام، حيث أثبتت الأبحاث أن فعاليتها تعادل تأثير دواء الإيبوبروفين المستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.
تخليل الزيتون الأسود
المكونات
- أثنان كيلو زيتون أسود.
- ملح ناعم.
- زيت زيتون.
- برطمان محكم الغلق.
طريقة التحضير
- أغسلي الزيتون جيداً وأتركيهم في مصفاه حتي يصفي ماء غسلة.
- أحضري مصفاه كبيرة وعميقة، ضعي طبقة من الزيتون ورشي كمية وفيرة من الملح.
- ضعي طبقة أخري من الزيتون، كرري العملية حتي تضعي أخري طبقة من الزيتون وغطيها بالملح.
- ارفعي المصفاه على حلة عميقة حتى يتجمع بها الماء الزائد الذي يحمل المراره بداخل حبات الزيتون.
- ضعي طبق ثقيل على الزيتون وغطيه بغطاء وضعيهم في مكان محكم لمدة ليلة كاملة.
- في اليوم التالي تخلصي من الماء الزائد وضعي ملعقتان من الملح وقومي بتقليب الزيتون، وضعي الطبق مرة أخر ي وضعي قرورة من الماء بوزن خمس لتر.
- حتى يضغط أكتر ونتخلص من المرارة أسرع، ونكرر السابق لمدة عشرون يوم.
- نغسل الزيتون جيداً حتى نتخلص من الملح الزائد، نفرد أوراق زبدة علي صينية ونوزع حبيات الزيتون.
- نترك مسافة كافية بينهم وتركهم لمدة تترواح بين يومين إلى ثلاث أيام.
- نضع طبقه من الزيتون ثم نضيف زيت الزيتون مطبقة حماية وهكذا.
- اغلقي البرطمان بأحكام ثم رجيه جيداً، وضعيه على فوهته وفي الصباح ضعيه على مقعدته.
- كرري هذا أيضاً لمدة أسبوع وسيصبح جاهز للأكل.
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