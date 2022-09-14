نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفي على أسرار وتركات تخليل الزيتون الأسود بأسهل الخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الزيتون الأسود يصنف من أساسيات المقبلات والمخلالات التي تتواجد على جميع الموائد بخلاف جميع الطبقات ويقدم بجانبه الزيتون الأخضر فيظهر الأثنان في نهاية موسم الصيف بشهر أغسطس أو سبتمبرفتلجئ جميع السيدات بشراء كميات كبيرة وتحديداً من الزيتون الأخضر وتقوم بتخليله وتحتفظ به لمدارعام كامل أو أكثر وأغلب السيدات لا تجدن تخليل الزيتون الأسود وتجد صعوبة في ذلك

تعرفي على أسرار وتركات تخليل الزيتون الأسود بأسهل الخطوات

يتمع الزيتون الأسود بعده فوائد مختلفة مهمة منها يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة، تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم،ويساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، يحتوي على نسبة عالية من فيتامين هـ، يقلل من فرص الإصابة بالسرطان، يحتوي على نسية عالية من فيتامين أ، وهو من الفيتامينات المفيدة لصحة العين، حيث يساعد على تقوية النظر وتحسين الرؤية في الأماكن المظلمة،

فوائد الزيتون الأسود

الزيتون يحتوى على نسبة كبيرة من الحديد وله القدرة على زيادة خلايا الدم الحمراء والتى بدورها تحمل الاكسجين للجسم كله. ملئ بفيتامين هـ الذي يساعد في علاج قرح المعدة، والألياف التي تعمل على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم وتقليل فرص الإصابة بالإمساك والانتفاخ والغازات. مسكن قوي للآلام لأحتوائه على مادة كيميائية مسكنة للآلام، حيث أثبتت الأبحاث أن فعاليتها تعادل تأثير دواء الإيبوبروفين المستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

تخليل الزيتون الأسود

المكونات

أثنان كيلو زيتون أسود.

ملح ناعم.

زيت زيتون.

برطمان محكم الغلق.

طريقة التحضير