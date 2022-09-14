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عمر شويل - جدة جميعنا معتاد على تناول الفطير المشلتت سادة بدون أي حشوة داخليه ويتم تناوله بجانب العسل الأسود أو العسل الابيض، الجبنه القديمة، فمصر مشهوره بتحضيره، على أيام المصريون القدماء كان يعرف قديما بالفطير الملتوت وهو من الأكلات المتوارثة من الحضارة المصرية القديمة، وهو يتكون من طبقات رقيقة مصنوعة من الدقيق والسمن والماء، ولكن تطور المصريين في صناعته فأصبح يتم تحضيره اليوم بحشوات مختلفة حلو وحادق، وأطلقوا عليه الفطير الشرقي طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي المحشي بأشهي الحشوات مكونات الفطير المشلتت باللحمة المفرومة خمس أكواب دقيق بمقدار كيلو.

كوبان ماء دافئ.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرة سكر.

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة مفروم.

ملعقتان كبيرة معجون صلصة.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

زبدة أو سمن بلدي لتوريق الفطير.

سلطات أو مخللات حسب رغبتك. طريقة تحضير الفطير المشلتت نحضر وعاء عميق للعجن ثم نضيف إليه الدقيق منخول بعد نخله.

نضيف الملح والسكر ونقلبهم مع الدقيق حتى تتجانس جميع المكونات.

نضيف كوب ماء دافئ بالتدريج ونقلب الدقيق حتى يصبح عجينة متماسكه وطرية.

في وعاء عميق ندهنه بالزيت ثم نضع العجينة وندهنها بنصف ملعقة زيت ونغطيها ونتركها ترتاح لمدة نصف ساعه.

نحضر وعاء عميق ونضع اللحم المفروم والتوابل، نعصر البصل حتي نحصل علي التفل وهذه أهم خطوة، ونضيف معجون الصلصة.

نضع تفل البصل إلى اللحم والتوابل ونقلهم، ثم نضعهم بالثلاجة لمدة نصف ساعة حتي ترتاح.

ندهن سطح المطبخ زيت ونبدأ في تقطيع العجين ثماني كور صغيرة ونضعها على سطح المطبخ، ثم ندهن وجه الكور بالزيت، ثم نغطيهم ليترتاحوا مرة أخرى لمدة ربع ساعة.

نبدأ في فرد العجين بالطول وترقيقه، ثم ندهنه بالسمن البلدي، ونأخذ قطعه من اللحم المفروم ونفردها بطول العجين.

لفي العجين على شكل أسطواني، ثم أفردي قطعة أخري من العجين وادهنيها بالسمن.

ضعي لفه العجين المحشية باللحم علي العجين المفرود، وقومي يلفها مرة أخري.

أغلقي الطرفين من العجين، عيدي ما سبق، حتي تحصلين على عجينة أسطوانة.

نحضر صينية وندهنها بالسمن ثم نضع الفطيرة، ونفردها بحضر على شكل دائري ونتركها ترتاح قليلا.

نكرر نفس الخطوة مع باقى كور العجين ونترك الفطير يرتاح في الصواني.

ندخل صواني الفطير في الفرن بالرف الاسفل على درجة حرارة 200° لمده نصف ساعه حتي تصبح لونها ذهبي من جميع الجهات.

نشغل الشواية أذا لزم الأمر وتقدمها ساخنه، بجانبها السلطات والمخلالات المفضلة.

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