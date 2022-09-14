نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من الحليب اعملي الكيكة الرخامية الهشة الشهية بطعم رائع وبأقل تكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الكيكة الرخامية الهشة من الحلويات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار حيث يتم تناولها بجانب كوب من الشاي أو الحليب، كما تتكون هذه الكيكة من عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الحليب والدقيق والبيض ومكونات آخرى، ايضا يمكن تحضيرها في وقت قصير، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما انها مفيدة جدا لبناء جسم الأطفال حيث أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الكيكة الرخامية الهشة بطريقة ناجحة وسهلة في المنزل.

مقادير عمل الكيكة الرخامية

تحتوي الكيكة الرخامية الهشة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب ونصف من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

٢ كوب ونصف من الدقيق.

كوب إلا ربع من الزيت.

رشة من الملح.

٤ حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير الكيكة الرخامية الهشة بشكل ناجح يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-