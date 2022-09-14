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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من الحليب اعملي الكيكة الرخامية الهشة الشهية بطعم رائع وبأقل تكلفة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعد الكيكة الرخامية الهشة من الحلويات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار حيث يتم تناولها بجانب كوب من الشاي أو الحليب، كما تتكون هذه الكيكة من عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الحليب والدقيق والبيض ومكونات آخرى، ايضا يمكن تحضيرها في وقت قصير، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما انها مفيدة جدا لبناء جسم الأطفال حيث أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الكيكة الرخامية الهشة بطريقة ناجحة وسهلة في المنزل.
مقادير عمل الكيكة الرخامية
تحتوي الكيكة الرخامية الهشة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كوب من الحليب.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب ونصف من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.
- ٢ كوب ونصف من الدقيق.
- كوب إلا ربع من الزيت.
- رشة من الملح.
- ٤ حبات من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير الكيكة الرخامية الهشة بشكل ناجح يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء عميق ونضع به البيض مع الفانيليا ونخلطهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي.
- بعد ذلك نقوم بإضافة السكر مع الخفق المستمر حتى يذوب السكر وتتجانس المكونات.
- نضيف الزيت والحليب واللبن مع الخفق بشكل مستمر حتى تمتزج المكونات.
- ثم نقوم بإضافة الملح مع الدقيق والبيكنج بودر ونخلطهم جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.
- نقوم بسكب القليل من الخليط في وعاء آخر، ثم نقوم بإضافة الكاكاو إلى باقي الخليط ونقلبهم جيدا.
- بعد ذلك ندهن الصينية بالزيت ونرشها بالدقيق ونسكب القليل من الخليط الأبيض مع القليل من خليط الكاكاو وهكذا حتى تنتهي الكمية.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة حتى تنضج ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تهدأ.
- بعد ذلك نقطعها ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم، وهنا نكون قد قدمنا أحلى كيكة رخامية هشة لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
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