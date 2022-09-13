نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعداد حواوشي الجبنة بدون لحم شهي ولذيذ بمكونات متوفرة في كل منزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حواوشي الجبنة بدون لحم ، يعد من ألذ الوجبات سريعة التحضير التي يمكن تناولها على الغداء أو العشاء بدون تكلفة سواء للوقت أو المجهود، كما أنه من الوصفات الشهية واللذيذة للغاية رغم مكوناته البسيطة والمتوفرة في أغلب المنازل، كما أنه يتميز بقوام مقرمش ونكهة لذيذة ومميزة ويمكن تحضيره في دقائق معدودة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة التي تتميز بمذاق لذيذ ومميز ورائع للغاية والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل النوجا بالسوداني اللذيذة سريعة التحضير والتي تتكون من أربع مكونات فقط، أو طريقة عمل أصابع الشوفان الصحية بدون سكر، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حواوشي الجبنة بدون لحم.

مكونات حواوشي الجبنة بدون لحم

يبحث الكثيرين عن وجبات لذيذة وشهية وتكون بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ وبدون الحاجة إلي الكثيرين من المجهود، وهذه الوجبة اللذيذة والمميزة هي أفضل خيار، وسنتعرف على مكوناتها فيما يلي ومكوناتها كالتالي:

ملعقتين كبار من الجبنة البيضاء.

ثلاث ملاعق كبيرة من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقتين كبار فلفل رومي مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من الطماطم المقطع قطع صغيرة.

ملعقة من الزيت.

٢ رغيف من الخبز البلدي.

طريقة التحضير

مما يميز هذه الوصفة هو سهولة تحضيرها ففي دقائق معدودة تكون جاهزة للأكل، وإعدادها لا يتطلب الكثير من الوقتأو المجهود أو الخطوات الصعبة وسنتعرف فيما يلي على طريقة تحضير حواوشي الجبنة بدون لحم وطريقة تحضيره كالتالي: