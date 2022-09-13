نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها ما هتفك منك بطعم احلي من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة كفتة الأرز تعد من الأكلات الشعبية المشهورة، والتي يفضل تناولها الكثير من الناس، وتبحث ربات البيوت عن أفضل طريقة لعمل كفتة الأرز بمذاق مميز، ومكونات بسيطة متاحة في المنزل، إليكم وصف كامل عن المكونات وأهم الخطوات التي تستطيعين بها عمل وصفة من كفتة الأرز المميزة، ولونها الأخضر قبل التسوية، والذي تبحث عن سره كل ربة منزل تريد عمل وصفة الكفتة المثالية، وفيما يلي نوضح أهم الخطوات المتبعة للتحضير للوصفة.

طريقة عمل كفتة الأرز

تستطيعين عمل كفتة الأرز بأفضل طريقة بمكونات بسيطة نوضحها لك من خلال الآتي:

عدد كوبين اثنين من الأرز المغسول.

عدد 2 بصل بحجم وسط.

رأس ثوم كاملة.

ملح.

فلفل أسود ناعم.

كمون.

ملعقة شطة، ومن الممكن عدم إضافة هذا المكون.

حزمة من لكزبرة.

حزمة من الشبت.

حزمة من البقدونس.

كيلو من اللحم الأحمر خالي الدهن مفروم ناعم.

طريقة تحضير كفتة الأرز بالخطوات

من الممكن أن يتم عمل الكفتة بكل سهولة من خلال اتباع تلك الخطوات القادمة، ويمكنك عمل أفضل خليط كفتة باتباع ما يلي: