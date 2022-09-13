مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها ما هتفك منك بطعم احلي من الجاهز

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عمر شويل - جدة كفتة الأرز تعد من الأكلات الشعبية المشهورة، والتي يفضل تناولها الكثير من الناس، وتبحث ربات البيوت عن أفضل طريقة لعمل كفتة الأرز بمذاق مميز، ومكونات بسيطة متاحة في المنزل، إليكم وصف كامل عن المكونات وأهم الخطوات التي تستطيعين بها عمل وصفة من كفتة الأرز المميزة، ولونها الأخضر قبل التسوية، والذي تبحث عن سره كل ربة منزل تريد عمل وصفة الكفتة المثالية، وفيما يلي نوضح أهم الخطوات المتبعة للتحضير للوصفة.
طريقة عمل كفتة الأرز
تستطيعين عمل كفتة الأرز بأفضل طريقة بمكونات بسيطة نوضحها لك من خلال الآتي:
- عدد كوبين اثنين من الأرز المغسول.
- عدد 2 بصل بحجم وسط.
- رأس ثوم كاملة.
- ملح.
- فلفل أسود ناعم.
- كمون.
- ملعقة شطة، ومن الممكن عدم إضافة هذا المكون.
- حزمة من لكزبرة.
- حزمة من الشبت.
- حزمة من البقدونس.
- كيلو من اللحم الأحمر خالي الدهن مفروم ناعم.
طريقة تحضير كفتة الأرز بالخطوات
من الممكن أن يتم عمل الكفتة بكل سهولة من خلال اتباع تلك الخطوات القادمة، ويمكنك عمل أفضل خليط كفتة باتباع ما يلي:
- قومي بطحن الأرز ناعم جد بعد غسله بشكل جيد وتجفيفه، ثم يتم طحنه ناعم تماما في مطحنة التوابل.
- لا بد من إعادة طحن اللحم أو فرمه لتزداد نعومته، ومن ثم يخلط مع الأرز الناعم، ويقلب المكونين معا.
- يتم وضع التوابل، مع البصل والثوم مع الخلط بشكل جيد لكل المكونات.
- بعد أن يتم الخلط الجيد للمكونات، تضاف كل أنواع الخضرة الموجودة في المكونات.
- الآن وبعد الخلط الجيد لكل المكونات أصبحت لدينا عجينة الكفتة برائحتها وقوامه المعروف والمميز.
- عليكِ الآن تشكيل الكفتة إلى أصابع، ومن المفضل أن تكون بحجم متقارب.
- بعد القيام بخطوة التشكيل من المفضل القيام بوضع الكفتة في الثلاجة قبل تسويتها.
- يتم وضع طاسة بها زيت عميق على النار، وذلك لتحمير الكفتة.
- وضع الكفتة على ورق مطبخ كي تتخلص من الزيت الزائد.
- بعد ذلك تضاف الكفتة إلى الصلصة، وتتم خطوة تسويتها على نار هادئة.
- يمكن أن يقدم مع كفتة الأرز المكرونة والسلطة أو الأرز.
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