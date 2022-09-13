نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكون واحد فقط.. اصنعي كولاجين طبيعي لشد البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كولاجين طبيعي لشد البشرة باستخدام مواد طبيعية في المنزل هو الحل الأمثل للتفتيح والنضارة وتوحيد اللون، حيث يمكن تحضير كريم طبيعي بمكون واحد متوفر وغير مكلف على الإطلاق والنتيجة مذهلة وفي أقل وقت، حيث أن الاستخدام اليومي يجعلك تلاحظين الفرق الشاسع خلال أسبوع على الأكثر، إليكي سيدتي من خلال موقع ثقفني مكونات هذا الكريم وطريقة تحضيره.

كولاجين طبيعي لشد البشرة من كريم لبان الدكر

من المعروف أن لبان الدكر له فوائد عظيمة للبشرة حيث يعمل على شدها وتفتيحها ومنحها النضارة والحيوية، وفيما يلي نقدم مقادير الكريم وطريقة تحضيره:-

مكونات الكريم

يتم تحضير الكريم من خلال خلط المكونات التالية:-

كوب من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من لبان الدكر.

ملعقة من نشا الذرة.

طريقة التحضير والاستخدام

بإتباع تلك الخطوات يمكنك سيدتي تحضير الكريم في البيت واستخدامه للحصول على بشرة صافية وبيضاء:-

أولاً، قومي بنقع لبان الدكر في الماء المغلي وتركه ليلة كاملة. في اليوم التالي قومي بتصفية لبان الدكر وأضيفي النشا إليه. ثم يتم تقليب الخليط جيدًا حتى يذوب النشا تمامًا. من ثم يتم رفعه على نار هادئة مع التقليب المستمر لمدة ثلاث دقائق تقريبًا للحصول على قوام يشبه الكريم. بعد رفع الكريم من على النار وتركه يبرد تمامًا، يتم تطبيق كمية مناسبة منه على البشرة وتركه لمدة ساعة. بعدها يتم غسل الوجه بالماء الفاتر جيدًا للتخلص من بقايا الكريم. ثم يتم تطبيق ماء الورد البارد على البشرة باستخدام قطعة من القطن لغلق المسام. ينصح باستخدام الكريم يوميًا للحصول على نتائج مذهلة خلال أسبوع.

فوائد لبان الدكر مع النشا للبشرة

يحتوي لبان الدكر الطبيعي على فوائد كثيرة للبشرة ويساعد في علاج معظم مشكلاتها، كما أن النشا يساعد في التفتيح والترطيب، ونذكر من الفوائد ما يلي:-