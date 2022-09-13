طريقة إزالة شعر الجسم كله نهائياً بمسحة من الخل والنشا إزالة بدون أي ألم

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عمر شويل - جدة يتم عمل وصفة للتخلص من الشعر المتواجد في الجسم لان تلك الشعر يمثل مصدر للضيق والإزعاج للعديد من الفتيات والسيدات وجعلتهم تلك المشكلة ان العديد من الفتيات يقومون بالبحث عن بعض الوصفات والاستخدامات التي تعمل على التخلص من الشعر المتواجد في الجسم بشكل سريع وبدون اي تعب ولا آلم ولكن تعتبر الحلول الشائعة وهي استخدام السويت والشمع من اكثر الاستخدامات التي تلجأ إلى إستخدامها العديد من الناس وهي التي تعمل على إزالة الشعر من الجسم من الجذور بشكل سريع ولكنها تسبب في ظهور بقع حمراء وعلامات في الجسم نتيجة لصعوبتها، لذلك ترغب العديد من الفتيات في البحث عن اساليب بديلة ومنها استخدام اجهزة الليزر التي تعمل على القضاء على الشعر المتكون تحت الجلد وتعتبر تلك الطريقة من الطرق غالية الثمن وتعمل على صرف العديد من التكاليف الغالية، حيث تعتبر جميع تلك الأستخدامات غير صالحة وعلينا بأستخدام الوصفات الطبيعية البديلة. وصفة الخل للتخلص من شعر الجسم كمية مناسبة من الخل الابيض تناسب حجم الجسم.

خمسة ملاعق كبيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند. طريقة عمل الخل للتخلص من شعر الجسم عليكي بتحضير وعاء وضعي به كمية مناسبة من الخل الابيض تكفي حجم الجسم وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من الملح الابيض وعليكي بدمج المكونين ببعضهما حتى يصبحا محلول متجانس.

بعد ذلك قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من النشا وعليكي بالتقليب جيدا حتى يصبح قوام كريمي وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي وملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.

بعد تقليب تلك المكونات وتجهيز تلك الخلطة قومي بفردها على الجسم واتركيها حتى تجف على المناطق التي تكثر بها الشعر.

بعد فرد وترك تلك الخلطة على هذه المناطق وبعد جفافها قومي بتقشيرها وسوف تلاحظين النتائج التي ترغبين بها وسوف تحصلين على جسم ناعم وابيض وخالي من الشعر تماما.

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