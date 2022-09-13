خدعة التجميل السحرية للبشرة من مكونين فقط نتائجه غير متوقعة

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عمر شويل - جدة تهتم عدد كبير من السيدات من البحث عن خلطات طبيعية للبشرة بعيد عن مستحضرات التجميل الطبية الكيميائية، التي يمكن أن تسبب أضرار جانبية، ومعنا مكونان زيت الخروع الذي يتكون من حمض الريسينوليك (85٪) وكان معروفًا دائمًا بخصائصه القوية كملين بفضل هذا الزيت النباتي ذو القوام اللزج، يمكنك أن تقول وداعًا لمشاكل الإمساك لعقود من الزمن تم استخدامه حصريًا كملين طبيعي لكن مع مرور الوقت، أدركنا أن لهذا الزيت العديد من الفوائد الأخرى للجسم على وجه الخصوص لتقليل عيوب البشرة ومحاربة تساقط الشع. لدرجة أنه انتهى به الأمر إلى الحصول على المرشح الأوفر حظًا في صفوف مستحضرات التجميل الطبيعية. ولكن ماذا سيحدث إذا قمنا بدمج زيت الخروع مع صودا الخبز الشهيرة؟ بفضل خصائصه المفيدة ، ستكون النتائج على بشرتك مذهلة! زيت الخروع مع صودا الخبز من منا لا يعرف صودا الخبز؟ إنه المكون الرئيسي الذي تستخدمه جداتنا دون اعتدال في المنزل ولا يزال يحظى بشعبية كبيرة في معظم المنازل اليوم ولأسباب وجيهة ، فهو يحتوي على عناصر مضادة للجراثيم ومطهرة وقلوية لذلك فإن استخداماته متعددة الاستخدامات ومتنوعة للغاية، مما يؤثر على قطاعات الغذاء والنظافة ومستحضرات التجميل على سبيل المكافأة ، فهو طبيعي وقابل للتحلل ، دون أدنى خطر من الآثار الجانبية لذلك ، يعتبر زيت الخروع وصودا الخبز من المكونات الطبيعية الممتازة للعناية بالبشرة. بفضل خصائصهم الطبية، فإن مزجهم ممتاز في علاج مشاكل الجلد المتعددة.

تحظى بشعبية كبيرة في عالم مستحضرات التجميل، وفوائدها لا تعد ولا تحصى وفقًا للمتخصصين، سيكون لهذا المكون آثار خارقة على التهابات الجلد، مثل تلك التي تسببها حروق الشمس.ناهيك عن أن زيت الخروع يقلل بشكل كبير من حب الشباب: لا ينصح بالزيوت بشكل عام لأنها تسد المسام ، لكن حمض الريسينوليك الموجود في الخروع يقتل البكتيريا التي تسبب البثور وبالتالي ، يتم تنقية البشرة وترطيبها بعمق.

وهذا ليس كل شيء: يوصى بشدة باستخدام زيت الخروع لتقليل علامات التمدد وتقليل التجاعيد والبقع الداكنة على الوجه وتطهير الجروح وتهدئة الحكة.أخيرًا ، من المعروف أيضًا أن هذا الزيت يعالج التهابات فروة الرأس ويقلل من تساقط الشعر ويحفز تجديد الشعر. زيت الخروع مع صودا الخبز بالإضافة إلى التأثيرات المفيدة للمكوّنين المستخدمين بشكل منفصل ، يمكن لزيت الخروع وصودا الخبز علاج العديد من الأمراض بفضل قوة العناصر الغذائية. لذلك ، فهي تركيبة مجربة للحفاظ على بشرة صحية ومتوهجة.

سيخفف هذا الثنائي الألم والحكة التي تسببها لدغات الحشرات المختلفة. سيعمل أيضًا على الجلد من خلال علاج أنواع مختلفة من الحساسية: الجروح والجروح والكدمات سوف تلتئم بشكل أسرع بفضل هذه التركيبة. حتى فطريات الأظافر ستعالج بشكل فعال. سيظل هذا المزيج مفيدًا جدًا بالنسبة لك لتبييض البشرة والقضاء على البقع الصبغية. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تسريع نمو الشعر إذا تم وضع الخليط قبل 20 دقيقة من كل استحمام.

يُعرف زيت الخروع مع صودا الخبز بقدرته على جعل الثآليل القبيحة تختفي في غضون 30 يومًا فقط. هذا بفضل الخصائص المسببة للتآكل لحمض الريسينوليك ، ولكن أيضًا للخصائص المطهرة للبيكربونات التي تتغلب عليها بشكل فعال عن طريق تجفيفها.

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