نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون نقطة زيت.. طريقة قلي البطاطس بدون زيت مقرمشة وصحية للأطفال أحلى و ألذ من المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عند قلي البطاطس نحتاج إلى كمية غزيرة من الزيت لقلي البطاطس به، وتعتبر البطاطس من الاكلات التى تختلف طرق تحضيرها، حيث يوجد منها المهروسة و المحشية والمشوية وايضا المقلية، ولكن احيانا لا يتوفر كمية الزيت التى تساعد على قلي البطاطس، وتوجد عدة طرق لقلي البطاطس بدون زيت سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال. طريقة قلي البطاطس بدون زيت المكونات:- نصف كيلو من حبات البطاطس.

كمية من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من الزعتر المطحون.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الثوم البودرة. طريقة التحضير:- نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها إلى شكل أصابع سميكة قليلا.

بعد ذلك نقوم يشطف البطاطس من الأتربة المتواجدة بها بعد التقطيع و التقشير.

توضع البطاطس في الماء المغلي لمدة من دقيقتين الى ٤ دقائق.

نقوم بتصفيتها من الماء جيداً وتترك مكشوفة حتى تتهور لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى نتخلص من الماء الزائد من البطاطس نتيجة سلقها.

نقوم بوضع زيت الزيتون في وعاء صغير وعليه الملح والزعتر والثوم البودرة والنشا.

نقلبهم جيدا مع بعض وتوضع على البطاطس ويتم تقليلها برفق ثم ترص في صينية مدهونة أو صينية غير قابلة للالتصاق وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة او حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

تقدم البطاطس مع المكرونة المحمرة والخبز. طريقة عمل البطاطس المشوية المحشية المكونات:- ثلاث ثمرات من البطاطس.

ربع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة.

ملعقتين كبيرتين من الجبن الكريمي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من البابريكا.

ملعقتين كبيرتين من البقدونس.

كمية من الجبنة البارميزان. طريقة التحضير:- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونقوم بإحضار صينية الخبز.

نقوم بإحضار ورق الومنيوم ونضع به البطاطس ونقوم برش زيت الزيتون عليها وترص على الصينية وتدخل الفرن واشويها لمدة نصف ساعة.

نقوم بإخراج البطاطس من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقوم بتقشيرها وهرسها.

نضيف عليها الزبدة والملح والفلفل الأسود والبابريكا والبقدونس.

نقلبها جيدا ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك.

نقوم بأخذ قطعة من البطاطس وتفرد وتحسين بالجبن الكريمي والجبن البارميزان وتعلق البطاطس باحكام على شكل كرات.

نقوم بوضعها في الفرن وتترك حتى تأخذ اللون الذهبي وتقدم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون نقطة زيت.. طريقة قلي البطاطس بدون زيت مقرمشة وصحية للأطفال أحلى و ألذ من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.