طريقة عمل تتبيلة السمك المقلي المقرمش مثل المطاعم لن تصدقي الطعم

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عمر شويل - جدة يُعد السمك من المأكولات البحرية الشهية والمفضلة لدى العديد من الناس؛ فهو من أكثر اللحوم فائدة للجسم، ويُحضر بطرق متعددة، فقد يُقدم مطبوخًا مع الأرز، أو مشويًا أو مقليًا، ويمكن إضافة أنواع مختلفة من البهارات إليه، كما ان كل بلد او مدينة لها طريقة خاصة بعمل الأسماك ولهذا لتنوع اكله فالبعض يفضلونه مسلوق مع تتبيلة من البصل والطماطم والبهارات المشكلة ، كما هناك يوجد تتبيلات مختلفه وخاصة لعمل السمك المشوي وهذا للحصول على سمك لذيذ عن طريق اكثار الثوم والجزر والبهارات ، والمقلي ايضا احيانا يفضل تتبيله قبل القلي ، واحيانا اخري يفضل تتبيلة بعد القلي وهذا للحفاظ على وجود التتبيلة في السمك من الداخل ولا تذهب مع الزيت القلي كما بنصح قبل القلي وضع نصف ليمونه في الزيت لعدم اسوداد الزيت واستمرار القلي به الي اخر سمكة واليكي هنا نقدم لكِ طريقة مختلفه لتتبيل السمك المقلي مثل المطاعم سهل التحضير ولا يحتاج للكثير من الوقت. طريقة عمل تتبيلة السمك المقلي مثل المطاعم مكونات تتبيلة السمك المقلي: ١كيلو سمك بلطي

٢ حبة من الفلفل الاخضر المهروس

ثلاث ملاعق من الليمون

عشرة من فصوص الثوم المهروس

٢ ملعقة من البقدونس المقطع والمفروم

١ ملعقة من المستردة

١ ملعقة كمون

١ ملعقة من الكزبرة المفرومة

١ملعقة بابريكا

دقيق

زيت للقلي طريقة تحضير تتبيلة السمك المقلي : تتبيلة السمك وتنظيفه نقوم بغسل السمك وتنظيفه جيدا ، ثم نقوم بخلط جميع المكونات السابقه للتبيلة مع بعضها البعض هي الملح والليمون والثوم والكزبره والمسترده والكمون والبقدونس ، ثم نترك السمك في التبيلة لمدة ساعتان او اكثر او نتركها طوال الليل في المبرد ، مع الحرص بوضعه في مصفاه لتصفية جميع السوائل الزائدة الموجوده به ثم نقوم في وعاء كبير بمزح كلا من الدقيق والبابريكا ثم يتبل السمك بالدقيق جيدا ثم نقوم بتنفيضه من الدقيق كي لا يغمق لون الزيت ثم نقوم بتسخين الزيت في مقلاة الخاصه بالقلي على نار متوسطة ، نضع السمك المتبل في الزيت الساخن مع تقليب السمك كل خمس دقائق للحصول على لون ذهبي ومقرمش ، ويقدم ساخنا مع الارز الابيض او الصيادية .

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