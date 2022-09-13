نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة القرنفل المنزلية السريعة لعلاج شيب الشعر المبكر بدون عودة بدهنة واحدة انسي الشيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة اي مشكلة تبدأ في الظهور بالشعر تعمل على تسبب العديد من المشكلات للكثير من الفتيات لان الشعر زينة وجمال اي أمرأة لذلك اي مشكلة به تجعل العديد من الفتيات يقومون بالذهاب إلى المراكز التي تعمل على إستخدام بعض الإستخدامات التي تعمل على حل تلك المشكلة حيث تعتبر مشكلة خشونة الشعر او مشكلة التقصف او التساقط او الشيب كل هذه المشكلات من المشكلات الدارجة التي تجعل الفتيات يظهرون بشكل غبر مقبول وتجعلهم هذه المشكلة يمتنعون عن عمل التسريحات المختلفة بالشعر لذلك علينا بحل تلك المشكلات، حيث تقوم البعض من الفتيات في ظهورهم بشكل افضل عن طريق إستخدام الصبغات المختلفة التي تعمل على تلوين الشعر باللون الذي ترغبين به ولكن تلك الصبغات تعمل على ضرر الشعر بشكل ملحوظ وتعمل على ظهور باللون الابيض لذلك علينا بالبحث عن بعض الاساليب البديلة التي تعمل على تلوين الشعر وعلاج مشكلة الشيب، ومن الحلول التي تعمل على علاج مشكلة الشيب هي الفازلين والقرفة والقرنفل والخل والملح وغيرها من الوصفات الاخرى. مكونات عمل القرنفل لعلاج مشكلة الشيب خمسة ملاعق كبيرة من القرنفل.

خمسة ملاعق كبيرة من الخل الابيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع. طريقة عمل القرنفل لعلاج مشكلة الشيب قومي اولا بتمشيط شعرك جيدا بالمشط الخشبي وعليكي بعمله إلى نصفين.

بعد ذلك احضري طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من القرنفل وضيفي إليه ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة وقومي بتقليب ودمج المكونين ببعضهما.

بعد ذلك قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من الخل الابيض وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع وعليكي بتقليب تلك المكونات جيدا ببعضها حتى تتجانس وتصبح جاهزة للإستخدام.

بعد إعداد وتجهيز تلك الخلطة قومي بوضعها على الشعر وفي بين البصيلات واتركيها على الشعر لمدة ساعتين.

بعد مرور تلك الوقت قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر ثك جففيه وسوف تلاحظين عدم تواجد الشعر الابيض نهائيا ويصبح شعرك جميل ورائع.

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