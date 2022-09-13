نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتبقى ناعمة ولا الحرير .. وصفات إبطاء نمو الشعر بعد الحلاوة “خليكي نفرتيتي في نفسك” في المقال التالي

عمر شويل - جدة إبطاء نمو الشعر بعد الحلاوة أمر يجب أن تكترثي له، ولا يقف بك الحد عند التخلص من الشعر الزائد بالحلاوة فقط، وإنما عليك باستخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على إبطاء نمو الشعر، لتدوم النعومة لديك بدون شعيرات زائدة، تابعينا فيما يلي للتعرف على أهم الخلطات السحرية الموجودة لديك في البيت والتي تساعدك على أن تكوني أجمل وتمتلكين جسمًا ناعمًا لفترة تدوم لأسابيع بدون شعر زائد.

إبطاء نمو الشعر

تختلف طرق إزالة الشعر، وهناك منها ما يساعد بالفعل إلى إبطاء نمو الشعر، وهذا سره يعتمد على إزالة الشعر من الجذور، إذ أن نمو الشعر يبدأ بعد 3 أسابيع بعد إزالة الشعر بالحلاوة، ويتم إضعاف بصيلة الشعر تدريجيًا مع المداومة على استخدام حلاوة الشعر بانتظام في جلسات كل 3 أسابيع.

قد تجد الكثيرات في طريقة إزالة الشعر باستخدام الشفرات راحة أكثر من استخدام الحلاوة، إلا أن تلك الطريقة قد تعيق من عملية إبطاء ننمو الشعر، حيث يعود الشعر سريعًا وبكثرة.

يمكن استخدام عصير الليمون على الجلد قبل البدء في إزالة الشعر، فهو فعال في إبطاء نمو الشعر وتخفيفه، ولكن لا تنفع تلك الطريقة مع البشرة الحساسة.

للمساعدة على تقليل نمو الشعر يرجى الحرص على تعزيز النظام الغذائي باستخدام منتجات الصويا ومصادر فيتامين E

تجنب تناول الكثير من الكربوهيدرات والسكريات والتي تسهم في زيادة نمو الشعر.

تناول مشروب النعناع أيضًا يساعد على الإبطاء من نمو الشعر.

وصفات طبيعية لإبطاء نمو الشعر

هناك عدد من الوصفات الطبيعية التي تسهم في إبطاء نمو الشعر ومن أبرزها:

البابايا.

منقوع السعد.

منقوع الترمس.

البابايا لإبطاء نمو الشعر

يتم هرس ثمرة من البابايا جيدًا.

يم يتم إضافة كمية من السكر والكركم.

ثم أضف واحدًا من الزيوت العطرية، ثم يتم الخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات.

ثم يتم غسل الجسم ويتم فرد الخليط على الجسم.

ويترك الخليط لمدة 10 دقائق، ثم يتم شطفه بالماء البارد.

منقوع السعد لإبطاء نمو الشعر

يتم وضع كمية من السعد في وعاء مملوء بالمار على النار، ويترك حتى الغليان، ويتم غليه لمدة ربع الساعة تقريبًا.

ثم يتم تصفيته للحصول على المنقوع، ثم يتم الانتظام في استخدامه بدهن البشرة بعد إزالة الشعر بالحلاوة.

منقوع الترمس للتخفيف من نمو الشعر