نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة القهوة السحرية لتبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة والتخلص منها نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر القهوة هي الاشياء المهمة جدا في حياتنا اليومية حيث تدخل القهوة في عدة استخدامات نظرا لفوائدها العالية للجسم، فنجد العديد من الفتيات تعاني من بعض المشكلات التي تظهر في البشرة مثل وجود البقع الداكنة وطبقة الاسمرار نظرا لتعرض البشرة للشمس، ويلجاون الى اتباع بعض الوصفات الطبيعية ومنها استخدام القهوة لتبييض البشرة بطريقة طبيعية. ماسك القهوة والحليب المقادير ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة ونصف من الحليب الخام. طريقة الاستخدام نخلط ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة في بولة صغيرة ونضيف عليه ملعقة ونصف كبيرة من الحليب الخام ونقلبهم مع بعض.

نقوم بغسل البشرة جيدا ثم نضع خلطة القهوة على الوجه والرقبة ونتركه لمدة ربع ساعة.

نشطف البشرة والرقبة جيدا باستخدام الماء البارد واستخدام غسول مناسب للبشرة. ماسك القهوة و الكركم والزبادي المقادير ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

ملعقة كبيرة من الزبادي. طريقة الاستخدام نأتي بالماء صغير ونضع به ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة ونضع عليها ملعقة كبيرة من الكركم المطحون ثم نضيف عليه ملعقة كبيرة من الزبادي ونخلطهم مع بعض جيدا.

نفرد خلطة القهوة على البشرة والرقبة مع توزيعها ونتركه الوصفة على البشرة لمدة ثلث ساعة حتى نلاحظ أنها بدأت في الجفاف.

نفرد الخلطة من على البشرة والرقبة ثم نغسل البشرة باستخدام الماء البارد لغلق المسام. ماسك القهوه والعسل المقادير ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. طريقة الاستخدام نضع ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة. ثم نضيف اليها ملعقة كبيرة من العسل الابيض في بولة صغيرة و ندمجهم مع بعض حتى يتجانس.

نفرد خلطة القهوة والعسل على البشرة ونقوم باستخدام الأصابع في عملية التدليك مع مراعاة عدم ملامسة العين ونتركها على البشرة لمدة ثلث ساعة.

نشطف البشرة والرقبة باستخدام الماء البارد واستخدام الغسول الملائم لنوع البشرة.

يعد ماسك القهوه والعسل هو من أهم الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح بشكل فوري للبشرة كما يعمل على علاج بعض مشكلات البشرة ومنها التخلص من التجاعيد والخطوط البيضاء الموجودة بالبشرة.

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