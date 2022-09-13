نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الموتشي الكوري الأصلي بخطوات سهلة وسريعة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر هذه الوجبة من أشهر وأفضل أنواع الوجبات الكورية الخفيفة، التي يمكنك تحضيرها في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة للغاية، وهي من أنواع الحلوى الملونة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص خاصة للأطفال، ويتساءل عدد كبير من الأشخاص عن خطوات تحضير الموتشي نظراً لارتفاع أسعارها في الأسواق والمحلات، وإليكم خطوات تحضير حلوى الموتشي في المنزل بخطوات سهلة وسريعة.

طريقة عمل الموتشي الكوري

يمكنك تحضير حلوى الموتشي في المنزل للأطفال الصغار، وذلك لأنها من أفضل أنواع الحلوى المفيدة والصحية، ويتم تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة وهي:

المكونات:

كوب ونصف من دقيق الأرز الناعم. كوب ونصف من الماء. مقدار واحد كوب من النشا. عدد أربع أكواب من الفانيليا. نصف ملعقة من السكر المطحون. أيس كريم. ورق زبدة. عدد ثلاث ملاعق صغيرة من ألوان الطعام الصحية وهما اللون الأحمر الأصفر والأخضر لتزيين الحلوى.

طريقة التحضير:

في قالب مخصص للحلوى ضعي ورق الزبدة بشكل منظم.

في إناء نظيف ضعي كلا من الدقيق الأرز والسكر، وقومي بالتقليب حتى تندمج المكونات جيداً.

ثم ضعي الماء واستمري في تقليب المكونات بشكل جيداً إلى أن يصبح الخليط متماسك.

ضعي المكونات في إناء حراري.

قومي بوضع أوراق نايلون خارج الوعاء وضعيه داخل الفرن لمدة لا تزيد عن 60 ثانية.

ثم أخرجي الوعاء وقومي بتقليب المكونات مرة أخرى.

استمري في تكرار الحركة السابقة، وذلك حتى تحصلين على خليط متماسك وجيلاتيني.

في قالب نظيف ضعي فيه القليل من النشا، ثم ضعي الخليط بشكل جيد داخل القالب.

ثم ضعي القليل من النشا على العجينة من الأعلى.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات قومي بوضع العجينة في البرد لمدة ربع ساعة حتى تتماسك تماماً.

ثم أخرجي العجينة من البراد وقطعيها إلى قطع متساوية في الحجم، عن طريق قطاعة مخصصة لذلك.

احضري قوالب صغيرة الحجم وضعي بها ألوان الطعام، وضعي قطع العجين داخل القوالب.

ثم ضعي قطعة من الأيس كريم فوق القالب.

ضعي القوالب في البراد لمدة نصف ساعة ثم أخرجيها وقدميها في طبق تقديم كبيرة.

في النهاية نكون قد تحدثنا عن طريقة عمل الموتشي الكوري الشهي واللذيذ، وهو يعتبر من افضل الحلوى الملونة الشهيرة في كوريا واليابان، بالإضافة إلى أنها تحتوي على فوائد عديدة لأنها مصنوعة بمكونات صحية، وانتشرت في الفترة الأخيرة في جميع الدول العربية، لذلك كانوا يسألون عن طريقة تحضيرها في المنزل.