نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيروم غارنييه للشعر وداعاً للتقصف والهيشان والخشونة فقد إستخدميه بهذه الطريقة وستبهرك النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيروم غارنييه للشعر مخصص لعلاج جميع مشكلات الشعر الضعيف والتالف وأهمها التقصف والهيشان والخشونة والجفاف وتكسر الأطراف، لذا نقدم لكم المعلومات الكاملة عن فوائد وسعر سيروم غارنييه للشعر والطريقة الصحيحة لاستخدامه. سيروم غارنييه للشعر يتكون سيروم غارنييه للشعر بشكل أساسي من خلاصة عسل النحل الغني بالعديد من الفيتامينات المهمة للحفاظ على صحة الشعر مثل فيتامين أ وهـ وب 1وب2 وب6 والحديد والزنك والكولين.

يسهل من تصفيف الشعر ويعطيه مظهراً ناعماً وانسيابياً كما يمنحه لمعان وبريق مميز.

يعالج جفاف الشعر من خلال ترطيب الخصلات وإمداد الجذور بالمواد المرطبة والماء. سيروم غارنييه بالأفوكادو عبارة عن مزيج من مجموعة من أشهر الزيوت الطبيعية المعالجة للشعر الجاف والمجعد وأهمها زيت الأفوكادو المشهور بخواصه المرطبة والمنعمة وزيت الشيا المعروف بخواصه المغذية.

يحتوي أيضاً على خلاصة نبات الروزماري الذي يزيد من معدل نمو الشعر وكذلك كثافته، حيث يعمل على إعادة ملأ الفراغات الخالية بسرعة كبيرة.

من فوائد سيروم غارنييه بالأفوكادو الهامة أيضا تهدئة التهابات فروة الرأس وعلاج جفافها وإزالة القشرة نهائياً وتخفيف الحكة الناتجة عنها.

يقلل من ظهور علامات الشيب بالشعر وأهمها ظهور الشعر الأبيض والرمادي.

يعطي رائحة عطرية منعشة للشعر تدوم حتى بعد غسله.

يسهل كثيراً من تصفيف الشعر حيث يجعله طرياً ورطباً كما يضفي عليه لمعان رائع. سعر سيروم غارنييه للشعر يختلف متوسط سعر سيروم غارنييه للشعر بناءً على نوعه وفيما يلي بيان التفاصيل: سيروم التر دوكس بالعسل: يبلغ سعره في السعودية حوالي 35 ريال وفي مصر 165 حوالي بينما يبلغ في الإمارات حوالي 26 درهم، وذلك للعبوة بحجم 50 مل.

التر دوكس بالأفوكادو والشيا: يبلغ سعره في السعودية حوالي 20 ريال وفي مصر 140 جنيه وفي الإمارات حوالي 18 ريال وذلك للعبوة بحجم 200 مل وتكون في شكل سائل كريمي. طريقة استعمال سيروم غارنييه للشعر يمكن استخدامه على الشعر الجاف والمبلل وتتمثل أفضل طريقة استعمال سيروم غارنييه للشعر في: قومي بغسل شعرك جيداً بالماء والشامبو.

اشطفي شعرك ومن ثم جففيه جيداً بمنشفة قطنية ناعمة للتخلص من الماء الزائد.

ضعي كمية مناسبة من سيروم غارنيه للشعر على راحة يديكِ ثم ابدئي في تدليك خصلات وأطراف الشعر به.

لا يوضع السيروم على فروة الرأس بل فقط الخصلات.

يستخدم مرتين إلى 3 مرات أسبوعياً.

ننصحكِ باستخدام شامبو وبلسم غارنييه التر دوكس بالتزامن مع سيروم غارنييه للشعر للحصول على نتيجة أفضل في تغذية وترميم الشعر.

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