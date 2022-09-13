نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحر الصيف.. طريقة عمل الايس كريم بمكونات بسيطة موجودة في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الآيس كريم هو من أهم الحلوى التي تقدم في فصل الصيف والتي يقبل عليها العديد من الأشخاص الاطفال والكبار، يتميز الايس كريم بطعمه اللذيذ كما يعطي الإحساس بالانتعاش وخاصة في الأجواء الحر أثناء النهار، وينتشر تداول الايس كريم بمذاقات مختلفة في المحلات التجارية وتخرص ربة المنزل على اعداد الايس كريم في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. طريقة عمل الايس كريم المقادير نصف كيلو من الحليب السائل.

كوب ونصف من الكريمة.

ملعقتين كبيرتين من الفانيليا.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

قطع فاكهة من الفراولة أو أي فاكهة أخري على حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من لون الطعام. طريقة تحضير نستخدم العجانه في خفق الكريمة ونضع بها نصف كوب من الكريمة مع نصف كيلو من الحليب السائل ونستمر في خلقهم حتى تأخذ قوام متماسك ونضعها في الثلاجه حتى تتماسك وتجمد.

نستخدم الخلاط الكهربائي ونضع به قطع من الفاكهة مثل المانجو أو الفراولة اي نوع فاكهة متوفرة لدينا ونستمر في خفقها حتى نحصل على عصير نضيف عليها مقدار مناسب من الحليب وملعقة صغيرة من الفانيليا ثم نضيف اليها رشة صغيرة من ملح الطعام ربع ملعقة صغيرة من لون الطعام على حسب نوع الفاكهة المستخدمة ونقف جميع المكونات مع بعض.

نضيف الكريمة المجمدة على باقي المكونات الأخرى ندمجهم مع بعض ونضعها في علبة مربعة وندخلها الفريزر حتى تتجمد ثم نقوم باستخدامها. طريقة أخرى لعمل الايس كريم المقادير كوبين كبيرين من الحليب كامل الدسم.

ستة ملاعق صغيرة من الكاكاو.

كوب واحد من السكر الأبيض.

صفار ثلاث حبات من البيض. طريقة التحضير نأتي بوعاء عميق ونضع به الحليب وترفع على النار ونتركه حتى يتم غليانه.

نرفع الإناء حتى يتم تبريده ثم نضيف عليه الكريمة والكاكاو ونقلب جميع المكونات مع بعض حتي يتم تجانسهم.

نعيد الإناء علي النار مرة أخري حتي يتم غاياته ثم نتركه حتى يتم تبريده.

نضع صفار البيض والسكر في إناء عميق ثم نقوم بخفقه باستخدام المضرب الكهربائي ثم نضيفه الى مكونات الحليب ونستمر في الخفق حتي يتم تجانسهم.

نضع مكونات الايس كريم في علبة بلاستيكية ونضعها في الفريزر حتي تتجمد وتكون جاهزة للتقديم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لحر الصيف.. طريقة عمل الايس كريم بمكونات بسيطة موجودة في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.