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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة النضارة ميبو والنشا كنز رهيب للبشرة وإزالة الكلف وتصبغات الشمس في المقال التالي
عمر شويل - جدة ميبو والنشا، يعد من اقوى الوصفات التي تجعل وجهك منير كالبدر، وتفتح البشرة بطريقة طبيعية وبدون مواد تضر بشرتك، ومن السهل عمل كريم ميبو والنشا في المنزل وبتكلفة ضئيلة جداً وفى وقت قياسي لن تصدقيه، حيث يحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات ومن أهمها فيتامين سي وفيتامينات أخرى كثير التي تغذي بشرتك، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على عمل ميبو والنشا الذي يعمل على تبييض البشرة بطريقة لن تصدق وفي خلال ربع ساعة 2022.
مكونات عمل ميبو والنشا لتبييض البشرة
سوف نستعرض مع بعض مكونات كريم التبييض للبشرة الذي يعطي نتيجة مبهرة في خلال عشرون دقيقة وبمكونات طبيعية وهى كالآتي:-
- 15جرام كريم ميبو.
- أربع معالق صغيرة من النشا.
- ثلاثون جرام اللبن البودرة.
- ربع كوب من الماء البارد.
- ملعقة متوسطة من السكر.
- ملعقة عصير من الليمون.
- نصف ملعقة من زيت اللوز الحلو.
طريقة التحضير والاستخدام
سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام قنبلة النضارة ميبو والنشا لترطيب ولكي تتخلصي من السواد والتصبغات التي بوجهك ليعطيك بياض ناصع ونقاء من الحبوب ونظافة لوجهك وتلاحظين الفرق بنفسك وهى كالتالي:-
- نقوم بإحضار وعاء بلاستيك ونضع به الماء والسكر ونعمل على اذابة السكر جيداً حتى يذوب السكر تماما.
- نضع محلول السكر في إناء ثم نرفعه على النار ويجب أن تكون على نار هادئة لمدة.
- ثم نضع عليهم اللبن البودرة ثم النشا ونقوم بخلطهم.
- يتم تقليب المكونات السابقة باستمرار لمدة من ثلاث الى أربع دقائق حتى نحصل على الكريم المناسب.
- ثم نقوم بإضافة الليمون وميبو ثم زيت اللوز الحلو على الكريم ونضعه في علبة زجاجية.
- يتم وضعها بالثلاجة لمدة ست ساعات حتى يتم استخدامها.
- ثم نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر ومسح الوجه بفوطة ناعمة.
- ثم يتم توزيع الكريم على الوجه ونتركه لمدة ساعة ثم يتم غسله بالماء البارد.
- يتم تكرار استخدام الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على بشرة بيضاء وبدون حبوب ونظيفة.
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