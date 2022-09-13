نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة النضارة ميبو والنشا كنز رهيب للبشرة وإزالة الكلف وتصبغات الشمس في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميبو والنشا، يعد من اقوى الوصفات التي تجعل وجهك منير كالبدر، وتفتح البشرة بطريقة طبيعية وبدون مواد تضر بشرتك، ومن السهل عمل كريم ميبو والنشا في المنزل وبتكلفة ضئيلة جداً وفى وقت قياسي لن تصدقيه، حيث يحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات ومن أهمها فيتامين سي وفيتامينات أخرى كثير التي تغذي بشرتك، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على عمل ميبو والنشا الذي يعمل على تبييض البشرة بطريقة لن تصدق وفي خلال ربع ساعة 2022.

مكونات عمل ميبو والنشا لتبييض البشرة

سوف نستعرض مع بعض مكونات كريم التبييض للبشرة الذي يعطي نتيجة مبهرة في خلال عشرون دقيقة وبمكونات طبيعية وهى كالآتي:-

15جرام كريم ميبو.

أربع معالق صغيرة من النشا.

ثلاثون جرام اللبن البودرة.

ربع كوب من الماء البارد.

ملعقة متوسطة من السكر.

ملعقة عصير من الليمون.

نصف ملعقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام قنبلة النضارة ميبو والنشا لترطيب ولكي تتخلصي من السواد والتصبغات التي بوجهك ليعطيك بياض ناصع ونقاء من الحبوب ونظافة لوجهك وتلاحظين الفرق بنفسك وهى كالتالي:-