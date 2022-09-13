نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصابع البسبوسة أشهى الحلويات اللذيذة نحضرها بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة البسبوسة من أشهى الحلويات التي يتم صنعها على الإطلاق، فهي من حيث الطريقة تتميز بالسهولة و من حيث المقادير فيوجد مقاديرها في كل مطبخ، وتتميز أيضا بأن أغلب الأشخاص يحبون حلوى البسبوسة ويمكن أن تُقدم في أي مناسبة ويمكن أيضاً تشكيل وتغيير شكلها وطعمها بأكثر من طريقة، يمكن عمل البسبوسة ساده بدون أي إضافات ويمكن أيضا إضافة جوز الهند أو إضافة المكسرات أو إضافة القشطة أو الكريمة وغيرها العديد من الأشكال والأصناف لحلوى البسبوسة وتغيير شكلها أيضا وسوف نعرف في هذا المقال عن صوابع البسبوسة اللذيذة وكيفية عملها بطريقة صحيحة. مقادير صوابع البسبوسة كوب ونصف من الدقيق.

ثلاث أكواب من سميد البسبوسه ويكون ناعم.

كوب من السمنة البلدي.

ملعقة سكر.

ملعقة بيكنج بودر.

رشة ملح.

كوبان ونصف من الحليب. طريقة التحضير إحضار إناء نظيف ويتم تجفيفه جيدا.

يتم وضع سميد البسبوسة الناعم وإضافة الدقيق والسكر والملح والبيكنج بودر ويتم تقليبهم جيداً مع بعضهم البعض.

يتم إضافة الحليب بالتدريج على الخليط ودمجه مع الخليط وتقليبهم.

ثم يتم إضافة مقدار السمن على الخليط ويتم التقليب جيداً حتى يصل الخليط إلى قوام متماسك وغير متكتل أيضا.

يتم تجهيز صينية ويتم وضع بها ملعقة زيت وفرد الزيت على كل جوانب الصينية.

يتم تقطيع البسبوسة إلى أصابع متساوية ببعضها البعض.

يتم رص صوابع البسبوسة في الصينية.

يتم تجهيز الفرن على درجة حرارة هادئة ووضع البسبوسة بها ثم بعد قليل يتم رفع درجة الحرارة حتى تصل إلى درجة حرارة متوسطة وتترك البسبوسه من ١٠ إلى ١٥ دقيقة في الفرن.

عندما يتم ملاحظة أن البسبوسه تم تسويتها يتم إخراجها من الفرن ووضع الشربات عليها. مكونات عمل الشربات كوبان من السكر.

كوب من الماء.

نصف ليمونة. طريقة التحضير إضافة السكر والماء والليمون في إناء.

وضع هذا الإناء على النار على درجة حرارة عالية.

يتم ترك هذا الخليط على النار حتى يتم غليانه وحتى يتم ملاحظة أن قوامه نوعاً ما متماسك.

يتم رشه على البسبوسة وتترك حتى تبرد ثم يتم تقديمها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصابع البسبوسة أشهى الحلويات اللذيذة نحضرها بسهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.