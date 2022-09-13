أفضل طريقة لفرد الشعر باستخدام ماسك كيراتين الخميرة والنشا بمكونات طبيعية

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عمر شويل - جدة يعد ماسك الخميرة والنشا من المستلزمات التي تستخدم في معالجة الشعر حيث يقوم بفرد الشعر، فقد تم أنتشارة مؤخراً بين دول العالم نظراً للعناصر التي يتمتع بها حيث يمكن إضافة زيت جوز الهند له فهو بمثابة كرايتين طبيعي قوي دون اللجوء إلى المستلزمات الصناعية ذات التكاليف الباهظة بجانب أننا لا نعرف كيف تم صنعة وبأي مواد أضيفت له ولهذا تلجأ ربات المنزل إلى عمله بالمنزل، فهو سهل التحضير وسريع المفعول. المكونات عمل ماسك الخميرة والنشا وزيت جوز الهند عدد ثلاث معالق كبار من الخميرة الفورية.

واحد كوب كبير من زيت جوز الهند.

معلقتان كبيرتان من مسحوق نشا الذرة. طريقة تحضير ماسك الخميرة والنشا وزيت جوز الهند أولاً قومي بإحضار جميع المكونات معًا، ثم قومي بمزجها جيدًا حتى تختلط جميعها.

قومي بوضع الخليط فِيْ وعاء معدني ثم قومي بإدخالة داخل الميكروويف الكهربائي لبضع ثوان حتى تمتزج تمامًا ويكون المزيج دافئًا قليلًا.

قومي ببل الشعر ونظفيه جيداً ثم قومي بوضع الخليط ودلكية جيداً داخل فروة الرأس حتى يتغلغل ويصل إلى الأطراف، اتركي الشعر لمدة تصل إلى ساعة على الأقل.

غطي شعرك جيداً باستخدام غطاء بلاستيكي أو البونية الخاص بالشعر، ثم قومي بشطف شعرك بالماء الفاتر واستخدمي الشامبو أو بلسم فيجب أن يكون خالي تماماً من الكبريتات، كما يمكنك أن تكرري هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع حتى تحصلي على نتيجة جيدة. مكونات عمل ماسك الخميرة والزبادي معلقتان صغيرتان من الخميرة الفورية.

عدد خمس معالق كبار من الزبادي.

ماء الورد.

ثلاث معالق كبار من جل الصبار. خطوات عمل ماسك الخميرة والزبادي للشعر قومي بإضافة جميع المكونات التي ذاكرناها حتى تصبح ناعمة تمامًا، ثم قومي بشطف الشعر وضعي عليه الخليط عليه.

قومي بتدليك الخليط داخل فروة الرأس ثم قومي بتركة على الشعر لمدة تصل إلى نصف ساعة على الأقل، ثم قومي بتمشيط شعرك وغطيه بغطاء حراري جيداً أو غطاء بلاستيكي أو البونية الخاص بالشعر .

واخيراً قومي بشطف شعرك بالماء الفاتر واستخدمي الشامبو أو بلسم فيجب أن يكون خالي تماماً من الكبريتات، كما يمكنك أن تكرري هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع حتى تحصلي على نتيجة جيدة

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