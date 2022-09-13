طريقة عمل الخلطة الجبارة لفرد الشعر وتنعيمه بشكل آمن وطبيعي دون تعب

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عمر شويل - جدة الخلطة الجبارة لفرد الشعر هذا ما نتعرف عليه من خلال مقالنا اليوم، ونظرا لأن الشعر من أهم مظاهر الجمال للمرأة، فالكثير يسعى إلى الطرق الفعالة لفرد الشعر، ولأن كريمات الشعر الجاهزة التي تباع في الأسواق من الممكن مع الاستمرار في استعمالها أنها تكون سببا رئيسيا لضرر الشعر، لذلك يسعى البعض الآخر منهم على استخدام الطرق الطبيعية، والتي تفيد الشعر وتعمل على تنعيمه وسرعة نموه، وهذا ما نتعرف عليه الآن من أفضل الوصفات.
الخلطة الجبارة لفرد الشعر
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل خلطة ممتازة لفرد الشعر بمكونات بسيطة وليست مكلفة، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:
- 2 ملعقة كبيرة من القرنفل سواء مطحون أو عيدان.
- نصف كوب متوسط الحجم من ماء الورد.
طريقة التحضير
من خلال مكونات قليلة جدا يصبح لدينا خلطة جبارة لفرد الشعر وتطويله دون أي ضرر للشعر ولا بصيلاته، وتتمثل المكونات من الآتي:
- يتم خلط المكونات مع بعضهم البعض حتى يتجانس تماما.
- ثم يطبق هذا الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف.
- ومن ثم يترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك يغسل الشعر بماء فاتر ثم بعد ذلك يتم غسله بالشامبو، وذلك حتى يتم التخلص من بقايا الخليط.
- تنشيف الشعر جيدا بمنشفة قطنية برفق.
- يستخدم هذا الخليط مرة كل أسبوع.
خلطة القرنفل والحنة
مكونات هذه الخلطة الجبارة يتم فرد الشعر بشكل طبيعي، ومكوناته تتمثل في الآتي:
- كيس من الحناء ويفضل نوع حنة أصلي.
- 2 ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية نحصل على خلطة جبارة تساعد في فرد الشعر بطريقة ممتازة فقط عليك اتباع هذه الخطوات:
- يتم دمج الحناء مع مسحوق القرنفل جيدا حتى يتجانس الخليط.
- يجب التقليب جيدا فيما بينهم حتى تتداخل الحبيبات داخل بعضها البعض.
- يتم تطبيق الخليط على الشعر جيدا من الجذور إلى أطراف الشعر.
- نترك الخليط على الشعر لمدة أربعة ساعات حتى يتم الاستفادة الكاملة من الوصفة.
- بعد مرور الوقت يغسل الشعر بالماء الفاتر حتى نتخلص من بقايا الخليط ثم بالشامبو المناسب لنوع شعرك.
- يجفف الشعر جيدا ثم يدهن بزيت مرطب.
- يجب استخدام الوصفة على الأقل مرة كل شهر.
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