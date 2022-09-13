نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شيخ المحشي من أجمل وصفات الطعام الشرقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شيخ المحشي واحدة من الوصفات العديدة جدًا للمحشي والمنتشرة في كافة الدول العربية وبالأخص في مصر ودول الشام وكذلك في العراق. وتوجد منه أنواع عديدة تختلف باختلاف الدول ومناطقها مثل محشي الباذنجان والكوسة والكرنب كما تختلف مكونات الحشو من وصفة لأخرى منها ما يتم حشوه بالأرز فقط ومنها تجمع الحشوة بين خليط من الأرز واللحم. ومنها مثل هذه الوصفة يتكون الحشو من اللحم فقط. مقادير شيخ المحشي لحم مفروم مخلوط بنسبة الثلثين لحم بقري والثلث لحم غنم أو ضاني.

بصل مفروم.

ثوم مهروس.

ملح.

فلفل أسود.

زيت نباتي.

كوسة.

لتر من اللبن الرايب.

3 ملاعق كبيرة من اللبن الزبادي كامل الدسم.

ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

نعناع مفروم.

فصين ثوم. طريقة عمل الشيخ محشي كي تقوم بتحضير شيخ المحشي اغسل كمية الكوسة المتوفرة لديك بشكل جيد. ثم اقطع الأجزاء الزائدة فيها من أعلاها وأسفلها. كذلك قم بتقشير طبقة بسيطة جدًا منها.

بعد ذلك قم بتقوير الكوسة بالطريقة المعتادة لعمل المحشي.

بعد ذلك جهز الحشو بوضع كمية من الزيت النباتي في إناء على النار وبه البصل المفروم أو المقطع مكعبات صغيرة مع الملح والفلفل وقلبهم.

بعد ذلك يوضع اللحم المفروم مع التقليب حتى الحصول على لحم مفروم معصج.

اترك اللحم المفروم ليبرد حتى تستطيع ملامسته أثناء حشو شيخ المحشي.

بعد ذلك احشي حبات الكوسة باللحم المفروم المعصج هذا.

ضع زيت في طاسة ثم حمر الكوسة المحشية من كل الجهات ثم ارفعها من على النار.

وفي إناء آخر ضع الزبدة على النار حتى تذوب بعدها الدقيق مع تقليبه حتى يصفر لونه. عندها يتم إضافة كمية من البصل المفروم مع فصين من الثوم المهروس.

بعد ذلك يتم إضافة اللبن الرايب مع الزبادي مع التقليب باستخدام المضرب لتفادي أي تكتلات.

وعند الغليان ضع محشي الكوسة المحمر داخل هذا الخليط مع الملح والفلفل الأسود حسب الحاجة.

غطي الإناء واترك شيخ المحشي على نار متوسطة حوالي نصف ساعة.

اخلط النعناع مع الثوم وضعه للمحشي قبل رفعه من على النار بخمس دقائق مثلًا. ويقدم فورًا.

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