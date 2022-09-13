نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لتحضير بيتزا الطاسة السريعة في 10 دقائق بدون فرن مثل الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع طريقة لتحضير بيتزا الطاسة السريعة، يجوع الكثير منا في منتصف الليل أو في أوقات متأخرة ويريدون أن يقوموا بطلب الوجبات السريعة الجاهزة ولكن لا يستطيعون، يبدون بعد ذلك بالبحث عن طرق سريعة لعمل الوجبات الجاهزة من المنزل ومن أشهر هذه الوجبات هي البيتزا فهي تعد من أكثر الأكلات المحببة عند الجميع وهذا لأن عجينتها طريه ومميزة وخفيفة جدا على المعدة كما أنها من الأكلات المغذية التي يمكنك حشوها وإضافة الحشوات التي تحبها لذلك يطلبها الجميع دائما عند الخروج والتجمعات، ومن هنا أردنا أن نقدم لكم أسرع طريقة لعمل البيتزا في الطاسة بمكونات بسيطة مثل الجاهزة في 10 دقائق فقط. مقادير بيتزا الطاسة مقادير عجينة البيتزا كوب وربع دقيق.

2 معلقة زيت صغيرة.

كوب زبادي.

نصف معلقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

نصف ملعقة من الخميرة.

ربع ملعقة صغيرة من الزعتر.

ماء للعجن. الإضافات فلفل الوان.

زيتون مخلي.

طماطم شيري.

جبنة موزاريلا. الحشوات إختياري بسطرمة.

تونة.

سوسيس.

قطع فراخ.

لحمة مفرومة. صلصة البيتزا ربع كوب من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ربع ملعقة صغيرة من الزعتر.

رشة من السكر.

ملح حسب الرغبة.

فص ثوم مفروم. طريقة تحضير بيتزا الطاسة نبدأ في تحضير عجينة البيتزا، نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع كوب من الدقيق (يفضل أن نقوم بنخله قبل التحضير).

ثم نضع عليه الخميرة و السكر و البيكنج بودر والملح و الزعتر ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نضيف الزيت علي الدقيق ونقوم بفركه جيدًا من الدقيق حتى يتشربه.

يضاف كوب الزبادي على الدقيق ونقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا ستلاحظين أن العجينة أصبحت مثل حبات الرمل.

بعد ذلك نقوم بعجن العجينة مع إضافة القليل من الماء إذا احتاجت العجينة، ونعجنها حتى تحصلي على عجينة طرية ولينة.

نترك العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق فقط لكى يسهل عليك فردها في الطاسة.

بعد ذلك نقوم بفرد العجينة على سطح الرخامة بعد رش القليل من الدقيق على الرخامة لكي لا تلتصق العجينة.

ثم نفردها حتى يصل سمك العجينة 1 سم، نأتي بالطاسة و نقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخلها ثم نضع عليها عجينة البيتزا ونفردها.

بعد ذلك نهدأ النار على الطاسة ثم نقوم بعمل ثقوب في العجينة بالشوكة.

ثم نوزع صلصة البيتزا وطبقة من الجبنة و الحشوة بسطرمة أو قطع دجاج أو خضروات مشكلة ثم نضع طبقة من الجبنة الموتزاريلا و الزيتون هكذا كما في الصورة. نغطي على البيتزا مع تهدأ النار حتى يتم تحميرها من الأسفل وتأخذ لون ذهبي وتسيح الجبن.

نرفعها من على النار ونضعها في طبق التقديم ثم نقطعها مثلثات وبالصحة والهنا.

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