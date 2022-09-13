نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تحضير عجينة البيتزا بطريقة لذيذة وسهلة في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر عجينة البيتزا من أسهل المعجنات التي يتم تحضيرها في البيت، حيث أن البيتزا تعد من الأكلات الخفيفة على المعدة والسريعة في التحضير، وحيث تتميز عجينة البيتزا بمذاق لذيذ وشهي، وكما يمكن تناول البيتزا فى اى وقت أو على وجبة الإفطار أو على وجبة العشاء أو كوجبة سريعة، وحيث أن مكونات عجينة البيتزا سهلة وسريعة وغير مكلفة ومتوفرة في كل مطبخ، كما تعد البيتزا من أسهل الوجبات سوف نتعرف الآن على طريقة عمل البيتزا بطريقة لذيذة وسهلة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل عجينة البيتزا المكونات: ثلاث أكواب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف من الماء دافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة صغيرة من ملح الطعام. طريقة التحضير: الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء عميق ثم ضعي ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية فى الماء الدافئ ثم بعد ذلك نضع ملعقة كبيرة من السكر وبعد ذلك اتركي الخليط لمدة خمس دقائق حتى نلاحظ فقاعات هوائية . الخطوة الثانية قومي بإحضار إناء واسع ثم بعد ذلك قومي بوضع نصف كمية الدقيق وقومي بعد ذلك بتفريغ منتصف الدقيق ثم بعد ذلك قومي بوضع خليط الخميرة فى الدقيق. الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بوضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى الخليط السابق ثم بعد ذلك نبدأ بعجن العجينة جيداً حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض واستمري فى عجن العجينة حتى تبدو متماسكة جيداً مع بعضهم البعض. الخطوة الرابعة قومي بعد ذلك بإحضار وعاء متوسط الحجم قومي بعد ذلك بدهن الوعاء بالزيت وبعد ذلك قومي بوضع العجينة على الزيت. الخطوة الخامسة قومي بعد ذلك بتغطية الوعاء بقطعة قماش واتركي العجينة لمدة ساعة كاملة فى مكان دافئ حتى تتضاعف العجينة وبعد ذلك قومي بفرد القليل من الدقيق على سطح صلب وبعد ذلك ضعي العجينه على السطح الصلب وقومي بفردها جيدا بواسطه النشابة. الخطوة السادسة بعد تخميرها نقطعها كرات ونبدء فى فردها وبعد ذلك قومي بادخال العجينة إلى الفرن حتى تصبح عالية وحتى نحصل على أطراف مقرمشة.

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