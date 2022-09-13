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عمر شويل - جدة أرخص وصفة لتنعيم الشعر الخشن والجاف وتمنحه نعومة فائقة بديل الكيراتين، يعد الشعر الناعم الانسيابي هو مطلب كل فتاة وهذا لأنها تسعي للحصول علي المظهر المثالي والجذاب، ولكن تواجه مشاكل كثيرة مثل خشونة وجفاف الشعر وذلك ناتج عن استخدام منتجات تصفيف الشعر مثل الكريم أو التعرض لأشعة الشمس المباشرة، مما تلجأ للبحث عن طرق طبيعية للتخلص من الشعر الخشن والجاف وذلك لآنها آمنة وغير مكلفة، علي عكس المنتجات الكيميائية باهظة الثمن والتي لها آثار سلبية علي الشعر وتتسبب في فقدان رونقه وحيويته.

أرخص وصفة لتنعيم الشعر وتجعله كالحرير بدون مواد كيميائية

يعد تنعيم الشعر من أكثر الأمور التي ترغب بها أغلب الفتيات والسيدات لتتمتع بشعر ناعم بدون مشاكل.

ولهذا تلجأ لاستخدام أدوات تمليس الشعر مثل المكواة أو الاستشوار حتي تحصل علي شعر انسيابي.

ولكنها تؤدي لضرر بالغ للشعر وتجعل الشعر أكثر عرضة للتقصف والهيشان.

ولذلك فإن الوصفات الطبيعية هي أفضل حل لعلاج مشاكل الشعر المتعددة.

ولذا سوف أقدم لكم أرخص وصفة لتنعيم الشعر الخشن والجاف بسرعة خيالية بدون كيراتين.

وصفة زيت جوز الهند لتنعيم الشعر الخشن والجاف

يعتبر زيت جوز الهند من أكثر الزيوت التي تدخل في مجال تصنيع المنتجات الخاصة بالشعر وهذا لأنه يساعد في ترطيب الشعر.

كما يقوم بعلاج الجفاف والخشونة ويقلل من تجعد خصل الشعر ويمنحه الحيوية واللمعان.

مكونات الوصفة

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند البكر.

طريقة تحضير وصفة تنعيم الشعر وكيفية الاستخدام

للحصول علي أفضل طريقة لتنعيم الشعر بنتيجة فعالة كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية