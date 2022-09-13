نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة بوسطن المشهورة وكيفية إعدادها في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تبحث عن تحلية خفيفة ولذيذه في نفس الوقت فكيكة بوسطن هي الخيار الأنسب لك ، تشتهر كيكة بوسطن بقوامها الخفيف الذي يذوب في الفم والكثير من الشوكولاتة السائلة التي تعطي مذاق رائع وهي سهلة الإعداد والتحضير ومناسبة لكل المناسبات بلا استثناء.

كيكة بوسطن

تتكون الكيكة من ثلاث طبقات وسوف نذكر مكونات كل طبقة وطريقة تحضيرها مفرده.

مكونات الطبقة الأولى

كوب ونصف سكر .

كوب ونصف دقيق أبيض.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

كوب من الحليب مذاب به ثلاث ملاعق كبيرة زبدة و ثلاث ملاعق زيت .

ثلاث بيضات كبار .

فانيليا.

رشه ملح.

طريقة التحضير

في إناء كبير نضع السكر والثلاث بيضات والقليل من الفانيليا حتي يخفي رائحة البيض ونخلطهم بالمضرب حتي يصبح الخليط أصفر فاتح ومن ثم نضيف البعض من الحليب الذي تم إذابة الزبدة به ونترك البعض ونضيف أيضا الدقيق الأبيض ورشة بسيطة من الملح ونبدأ بالتقليب مرة أخري .

عندما ننتهي سوف نلاحظ أن الخليط سائل قليلاً وأخف من خليط الكيكة العادية وهذا هو المطلوب لأن كيكة بوسطن تكون هشه أكثر من الكيكة العادية.

نضع الخليط في الفرن علي درجة حرارة 170 ° لمدة عشرين دقيقة أو أكثر قليلاً .

مكونات الطبقة الثانية

كوبين من الحليب .

ربع كوب نشا .

أربعة صفار بيض وليس البيضة كلها .

كوب سكر .

مكعبين من زبدة .

طريقة التحضير

في إناء نضع البيض والنشا والسكر والحليب ونقلبهم علي البارد جيداً ثم نضعهم علي النار مع التقليب المستمر حتى لا يحترق الخليط ونضيف الزبدة وقليل من الفانيليا أثناء التقليب .

نصب هذا الخليط فوق طبقة الكيكة التي سبق تحضيرها بحيث تكون الطبقة الثانية لها .

مكونات الطبقة الثالثة والأخيرة

شوكولاتة سادة بلا إضافات.

كريمة خفق سائلة أو قشطه .

طريقه التحضير

نسخن الشوكلاته مع القشطه أو الكريمة ونقلبها حتي تذوب تماماً ولا يبقي قطع كبيرة من الشوكولاتة.

نضع الشوكلاته المذابة فوق الكيكة والطبقة الأخري وبذلك تكون الطبقة الثالثة .

نترك الكيكة ذات الثلاث طبقات حتي تبرد أو يمكنك وضعها في الثلاجة .

ملاحظة هامة: كل المقادير التي تم وضعها في هذه الوصفة تكفي لإعداد صينية ونص متوسطة الحجم لذلك إذا كنت تريد أقل أو أكثر من ذلك فقط غير في المقادير بشكل متساوي.