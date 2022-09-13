نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح سلطة البابا غنوج في البيت بكل بساطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر سلطة البابا غنوج من الوصفات اللذيذة التي تقدم بشكل صحي، حيث تحتوي على قيمة غذائية عالية لاحتوائها على الباذنجان، وكما يعتبر سلطة البابا غنوج من أكثر المقبلات التى لها قيمة غذائية عالية وغنية بالعناصر والفيتامينات الغذائية لصحة الإنسان نظراً لاحتوائه على الباذنجان ويدخل به الباذنجان بشكل أساسي، وكما يعد البابا غنوج من أنواع المقبلات الشهية التي تشتهر في الوطن العربي على مائدة الإفطار بشكل يومي وبشكل كبير، حيث تتميز سلطة البابا غنوج بأنها يتم تحضيها بكل سهولة وبطريقة لا تأخذ وقت ولا مجهود طويل ، ويتميز سلطة البابا غنوج بمذاق رائع وشهي وفوائده الصحية العديدة للجسم، ولذلك سوف نتعرف الآن على طريقة عمل البابا غنوج بكل سهولة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل سلطة البابا غنوج المكونات: ثمرة واحدة من الباذنجان الرومي.

نصف كوب من الطحينة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة ناشفة.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة حسب الرغبة.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت.

ملعقة واحدة كبيرة من خل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

ثلاث فصوص من الثوم المفروم ناعماً. طريقة التحضير الخطوة الأولى قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم ابدائي بعمل شقوق في ثمرة الباذنجان بواسطة السكين من جميع الجوانب ثم بعد ذلك قومي بتتبيل الباذنجان بنصف ملعقة صغيرة من الملح مع نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة كبيرة من الزيت. الخطوة الثانية قومي بإحضار صينية مناسبة ثم ضعي عليها الباذنجان وقومي بعد ذلك بشوي الباذنجان في الفرن لمدة دقائق تقريباً حتى يكتمل نضج الباذنجان أو يصبح طرياً من الداخل وبعد ذلك قومي بإخراج الصينية من الفرن واتركي الباذنجان حتى يبرد قليلاً. الخطوة الثالثة ابدائي في تقسيم ثمرة الباذنجان من النصف وقومي بعد ذلك انزعي منه القشرة المحروق وبعد بوضع لب الباذنجان في خلاط الكهربائي ثم بعد ذلك قومي بإضافة إليه نصف كوب من الطحينة مع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض بعد ذلك ضيفي إليه ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ثلاث فصوص من الثوم المفروم ثم بعد ذلك قومي بتتبيل الباذنجان بلملح مع الكمون والشطة حسب ذوق كل شخص. الخطوة الرابعة قومي بعد ذلك بإضافة نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة وبعد ذلك قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض وحتى تصبح المكونات متجانسة مع بعضها البعض. الخطوة الخامسة قومي بعد ذلك بوضع البابا غنوج في طبق للتقديم ثم بعد ذلك قومي بسكب الزيت على سلطة البابا غنوج ثم نقدمه مع الخبز المحمص على وجبة الإفطار وبعد ذلك أصبح جاهزاً للتقديم إلى أفراد أسرتك وقدميه وبالهناء والشفاء.

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