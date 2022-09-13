نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي الكيكة بكل أنواعها من غير بيض نهائيًا خفيفة وهشة وإقتصادية جدًا للفطار والعشاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الكيكة من الحلويات التي لا يختلف على محبتها اثنان، كما أنها تعتبر البنية التحتية لعمل كافة أنواع الجاتوه وكعكات عيد الميلاد والمناسبات، فبمجرد وجودها في البيت يشعرنا بالسعادة وذلك لأنها كانت ومازالت رفيقتنا في كل مناسباتنا السعيدة من أفراح وأعياد ميلاد وحفلات وعزومات الأهل والأصدقاء، ولكن بعض الناس يعانون من الحلويات التي تحتوي على بيض ويستنفرون من تناولها لأسباب مرضية أو لأسباب مزاجية مما كان يجعلهم لا يستمتعون بتناول الكيكة، ولكن في مقاللنا هذا سوف تجدون الحل حيث يمكنكم عمل جميع أنواع الكيكة بدون بيض بكل سهولة. طريقة تحضير كيك الفانيلا بدون بيض تعد كيك الفانيلا من أفضل أنواع الكيك التي تتسم بالمذاق الشهي كما يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ويمكن بكل سهلة تحضر كيك الفانيليا دون احضار البيض ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير كيك الفانيلا. مكونات كيك الفانيلا بدون بيض يتم تحضير كيك الفانيليا بمقادير بسيطة وغير مكلفة وإليكم المقادير: ثلاث كؤوس من الدقيق. كأس من السكر. ربع كأس من زيت عباد الشمس. كأس ونصف من المياه. علبة من الزبادي. ملعقة من البيكنج بودر. ملعقة من الفانيليا. خطوات تحضير كيك الفانيلا بدون بيض يتم تحضير كيك الفانيليا من خلال اتباع الخطوات الآتية: يتم نخل الدقيق ثم يتم وضعه في المضرب الكهربائي. بعد ذلك يتم إضافة السكر والبيكنج بودر والفانيليا ويتم الخلط جيدًا. بعد ذلك يتم إضافة الزيت والمياه ثم يتم الخلط لحين أن يتشكل لديكم عجينة متجانسة. بعد ذلك يتم تسخين الفرن ثم يتم الحصول على صينية ويتم دهنها بالزيت ثم بعد ذلك يتم تبطينها بالدقيق. يتم وضع خليط الكيك في الصينية ويتم وضعها في الفرن لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وتركها لحين أن تهدأ. طريقة تحضير كيك شوكولاتة تعتبر كيك الشوكولاتة من أفضل أنواع الكيك وتتسم بالمذاق الشهي وسهولة التحضير وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير كيك الشوكولاتة: كأس ونصف من الدقيق. كأس من السكر. ربع كأس من بودرة الكاكاو. ملعقة من البيكنج صودا. ثلث كأس من الزيت النباتي. نصف ملعقة من الملح. ملعقة من الخل. كأس من المياه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعملي الكيكة بكل أنواعها من غير بيض نهائيًا خفيفة وهشة وإقتصادية جدًا للفطار والعشاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.