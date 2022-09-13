حضري ببساطة القرص الفلاحي بالعجوة اللذيذة بطعم ورائحة زمان

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عمر شويل - جدة القرص الفلاحي بالعجوة ، تعتبر من المعجنات الهشة واللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص مع كوب من الشاي أو القهوة، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي اخر، وتعتبر من المعجنات المشهورة في الريف ويفضل تناولها كوجبة إضافية أو على الإفطار، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة لعملها لأبنائها في المنزل بكل سهولة، وتعبر من المعجنات الخفيفة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وغير مكلفة على الأمهات لعملها للأبناء، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل القرص الفلاحي بالعجوة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل القرص الفلاحي بالعجوة

تتكون القرص الفلاحي بالعجوة اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهشة وهي كالتالي:-

4 اكواب ونصف من الدقيق الابيض.

كوب ونصف من الحليب السائل.

نصف كوب من الزيت النباتي.

مقدار ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مقدار ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة.

كوب من الحليب السائل لدهن الوجه.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل القرص الفلاحي بالعجوة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-