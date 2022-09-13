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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري ببساطة القرص الفلاحي بالعجوة اللذيذة بطعم ورائحة زمان في المقال التالي
عمر شويل - جدة القرص الفلاحي بالعجوة ، تعتبر من المعجنات الهشة واللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص مع كوب من الشاي أو القهوة، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي اخر، وتعتبر من المعجنات المشهورة في الريف ويفضل تناولها كوجبة إضافية أو على الإفطار، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة لعملها لأبنائها في المنزل بكل سهولة، وتعبر من المعجنات الخفيفة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وغير مكلفة على الأمهات لعملها للأبناء، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل القرص الفلاحي بالعجوة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل القرص الفلاحي بالعجوة
تتكون القرص الفلاحي بالعجوة اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهشة وهي كالتالي:-
- 4 اكواب ونصف من الدقيق الابيض.
- كوب ونصف من الحليب السائل.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- مقدار ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- مقدار ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة.
- كوب من الحليب السائل لدهن الوجه.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة عمل القرص الفلاحي بالعجوة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير وعاء، ونضع به الدقيق، الخميرة، الملح، السكر، والبيكنج بودر والفانيليا ثم نقلب المكونات جيداً.
- ثم نضيف بعد ذلك الزيت ونحرك ثم نضع الحليب تدريجياً مع العجن المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة ومتجانسة.
- قومي بتغطية العجينة واتركيها جانباً لمدة ساعة أو أقل حتي تختمر.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نقوم بتشكل العجينة على شكل أقراص متوسطة الحجم وضعيها في صينية الفرن بشكل متباعد ثم ادهني وجهها بواسطة الحليب أو البيض (على حسب الرغبة).
- ندخل الصينية الى الفرن محمى مسبقاً على حرارة 200 درجة مئوية حتى تنضج وتتحمر الأقراص.
- نخرج الصينية من الفرن بعد نضوجها ونتركها جانباً حتي تبرد تماماً وتقدم مع كوب اللبن أو الشاي بالهنا والشفا.
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