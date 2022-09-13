نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات إقتصادية حضري الجبنة الرومي في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجبنة الرومي ، تعتبر نوع من انواع الجبن التي من السهل تصنيعها، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي اخر، ويرجع أصل هذه الجبنة الي اليوناني، وتعتبر نوع من انواع الجبنة الصلبة في مصر ومن السهل تصنيعها في مصر، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها لأبنائها في المنزل بدل من شرائها بأسعار غالية، وتأخذ الكثير من الوقت عند عملها ولكن يفضل تناولها الكثير من الأشخاص على الإفطار، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الجبنة الرومي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الجبنة الرومي

تتكون الجبنة الرومي من بعض المكونات التي تعطيها مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-

لتر من الحليب كامل الدسم.

ربع كوب من القشطة.

مقدار ربع كوب من الماء المثلج.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من اللبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود صحيح الحبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الجبنة الرومي في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-