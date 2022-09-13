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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات إقتصادية حضري الجبنة الرومي في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة في المقال التالي
عمر شويل - جدة الجبنة الرومي ، تعتبر نوع من انواع الجبن التي من السهل تصنيعها، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي اخر، ويرجع أصل هذه الجبنة الي اليوناني، وتعتبر نوع من انواع الجبنة الصلبة في مصر ومن السهل تصنيعها في مصر، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها لأبنائها في المنزل بدل من شرائها بأسعار غالية، وتأخذ الكثير من الوقت عند عملها ولكن يفضل تناولها الكثير من الأشخاص على الإفطار، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الجبنة الرومي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل الجبنة الرومي
تتكون الجبنة الرومي من بعض المكونات التي تعطيها مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-
- لتر من الحليب كامل الدسم.
- ربع كوب من القشطة.
- مقدار ربع كوب من الماء المثلج.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب ونصف من اللبن الزبادي.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود صحيح الحبة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الجبنة الرومي في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- تحضير إناء ونضع به كمية من الحليب ونضعه على نار متوسطة حتي يغلي اللبن.
- ثم نقوم بإضافة اللبن الزبادي إلى الحليب، ونقلب اللبن بهدوء يمين ويسار لمدة دقيقة.
- نضيف بعد ذلك القشطة مع الاستمرار في التحريك حتي تتجانس المكونات معاً.
- نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود في الماء المثلج حتي يذوب ثم نضيفه الي خليط الحليب مع الاستمرار في التقليب لمدة عشر دقائق كاملة.
- ثم نقوم بتنزيل إناء الحليب من على النار ونتركه حتي يبرد نسبياً.
- نقوم بتصفية الحليب باستخدام مصفاه مبطنة بشاش أبيض نظيف حتي يتكون بها اللبن المخثر ونضع عليها شئ ثقيل لمدة يوم كامل حتي يتصف جيداً.
- ثم نقوم بوضع الجبن في شاش أخر ثم مغلفه جيداً ونضعها في المصفاة ونضع شئ ثقيل عليها ولكن في اليوم الثاني.
- نقوم بتغير قطعة القماش على مدار خمس أيام حتي الحصول على القوام المناسب نتذوق الجبن في اليوم الخامس ومعرفة إذا كان يحتاج وقت أخر ام لا.
- ثم نخرج الجبن من الشاش، ونضعه في قالب، ونحكم إغلاق الوعاء، وندخله الثلاجة إلى حين الاستخدام.
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