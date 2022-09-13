جربي الكيك اليومي الاقتصادي وصفة غنية ومفيدة خاصة للأطفال

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عمر شويل - جدة الكيك اليومي ، وصفة مفيدة للأطفال وغنية بالكالسيوم والفيتامينات المهمة لصحة العظام والأسنان، وهو كيكة تتميز بسهولة كبيرة في تحضيرها ومكوناتها المتواجدة في كل منزل، وهي من ألذ وأشهي أنواع الكيك الذي يصنع والذي يعشقه الكبار والصغار، يتمتع بقوام هش مثل القطن ورائحة ذكية وطعم طيب ولذيذ، وهو من أسهل أنواع الكيك اليومي البسيط الذي يتم تناوله بجانب الشاي، وهو من الحلويات التي لا يجب أن يخلو منها منزلك، عند تحضير هذا النوع من الكيك لا تحتاج إلي وقت طويل أو مجهود لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل الكيك اليومي في المنزل.

مكونات عمل الكيك اليومي

يحتوي هذا النوع من الحلويات علي مقادير بسيطة وصحية وهي كالتالي:-

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

4 حبات من البيض كبيرة الحجم.

معلقة كبيرة من بكينج بودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

كوب وربع من السكر.

كوب من الحليب السائل.

كوب من الزبدة الطرية.

ربع معلقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

سوف نقدم إليكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير الكيك اليومي اللذيذ في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

نقوم أولاً بدهن قالب الكيك بالزبدة، ونرش عليه الدقيق ونتركه جانباً ونسخن الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية. ثم نضع في العجان كلاً من الزبدة والسكر ونخفقهم جيداً، ثم نضيف البيض والفانيليا وكوب الحليب ونخفق ثم ننخل الدقيق مع بكينج بودر والملح. بعد ذلك نقوم بإضافتهم بالتدريج للعجانة مع الخفق المستمر، بعد أن تتجانس المكونات نصبهم في القالب وندخله الفرن لمدة ربع ساعة حتي ينضج تماماً. بعد ذلك يقدم الكيك بجانب الشاي أو الحليب للأطفال بألف صحة وعافية.

نصائح مهمة عند إعداد الكيك

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهمة لنجاح الكيك وهي كالاتي:-