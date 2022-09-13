نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الطاسة الهشه السريعة في اوقات متأخرة من الليل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة الطاسة الهشة يعد الكيك بوجه عام من احد الأصناف السريعة ذات الطعم الشهي والرائحة الجذابة اليوم جئنا لكم بطريقة سهله وسريعة التحضير تستغرق من الوقت 10 دقائق فقط حيث يوجد الكثير من ربات البيوت التي ترغب في عمل الحلويات الخفيفة لأفراد أسرتها في وقت متأخر من فترات الليل ومن أفضل الحلويات التي ترغب في تحضيرها والتي تستغرق وقت قليل معها دون مجهود وهي كيكة الطاسة التي لا تحتاج إلى المزيد من المكونات كما يمكن عملها بأكثر من طعم مختلف مثل طعم الفانيليا والشوكولاته فيا يلي سوف نوضح لكم مكونات وطريقة تحضير كيكة الطاسة السريعة. مكونات تحضير كيكة الطاسة ثلاثة أرباع كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

ربع كوب زيت نباتي نقي.

حبة بيض واحدة.

نصف كوب من الحليب.

ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

باكيت بكينج باودر.

طاسة غير قابلة لالتصاق لتسوية الكيكة. مكونات صوص الشيكولاته نصف كوب من الحليب.

اثنين ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ربع كوب من السكر.

رشه فانيليا.

ربع كوب زيت نباتي. طريقة تحضير كيكه الطاسة نجهز وعاء عميق ونضع بداخله كل من الفانيليا والبيض ونقوم بالخفق عن طريق المضرب اليدوي أو الكهربائي. وبعد نضيف الكاكاو الخام والزيت ونعود للخفق بالمضرب مره اخرى. نضيف على المكونات السابقة السكر ونعود للخفق مرة اخرى بالمضرب حتى يختفي السكر ويذوب تماما. وبعد نضيف المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة انسيابية خفية. نحضر طاسة غير ملتصقة وندهنها بقليل بمادة دهنية ثم نسكب فيها خليط الكيك ونضع الطاسة على نار هادئة مع مراعاة وجود عازل بين الطاسة والشعلة. ثم نقوم بتغطيه الطاسة لمدة عشر دقائق حتى يتم نضج الكيك نقوم بأحداث بعض الثقوب للتأكد من نضج الكيك باستخدام شوكة أو سكين حيث اذا خرجت نظيفة يعني ذلك أنها نضجت تماما. وبعد ترفع الطاسة من على النار حتى تبرد تماما. نقوم بعمل ثقوب كثيرة لوضع صوص الشيكولاته على الكيكة والتأكد من أن الكيكه تتشرب جميع الأجزاء فالصوص يجعل الكيكة ناعمة وطرية من الداخل وتقدم في أطباق التقديم و صحة وهنا. التزيين:

يمكن تزيين الكيكه حسب ما تفضلون من مكونات التزيين فمن الممكن وضع طبقة من الشيكولاته المذابة فوق الكيكة أو استخدام الكريم شانتيه المخفوق مع بعض من قطع الفاكهة.

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