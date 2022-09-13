نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرات الفليك بطريقة سهلة وسريعة وبمذاق لذيذ وشهي تذوب في الفم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كرات الفليك أو حلى كرات الفليك ، من ألذ وأشهى وأجمل أنواع الحلويات، كما أنها من الحلويات الفاخرة والمميزة التي تقدم في المناسبات والعزائم، كما أنها غنية بالصوص الأبيض، وهي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لدى الجميع أيضًا، كما أنها من الحلويات المغذية التي يحبها الأطفال، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضًا، كما أنها من الحلويات السهلة والسريعة جدًا التى تحضر في دقائق، بالإضافة إلى شكلها الجذاب، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق شهية ومبتكرة وغير تقليدية لتحضير حلويات، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنع هذه الحلوى حتى يتسنى لكل ربة تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبمذاق لذيذ، وأحلى من الجاهزة، كما يمكنكم تجربة كرات السميد بالكاكاو وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كرات الفليك بكل سهولة، وبطريقة سريعة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات كرات الفليك

تتكون كرات الفليك من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

250 جم من البسكويت الدايجستف.

100 جم من البسكويت السادة.

4 فليك.

علبة قشطة (170 جم).

ربع كوب من الحليب السائل.

مقادير الصوص الأبيض.

6 حبات جبن كريمي.

علبة حليب محلى مكثف.

فليك للتزيين نطحنه ناعم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كرات الفليك بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي: