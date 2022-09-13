نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناع الطبيعي للقضاء على التجاعيد والخطوط الدقيقة وشد البشرة في أقل وقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير القناع الطبيعي للقضاء على التجاعيد والخطوط الدقيقة وشد البشرة في أقل وقت، بمكونات بسيطة جداً من المنزل قم بتحضير قناع طبيعى مذهل لشد البشرة وإزالة علامات التقدم في السن حول العين الفم والجبهة، المكون الأول في هذه الوصفة هو الطماطم فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعزز إنتاج الكولاجين الطبيعي بالبشرة، المكون الثاني هو البطاطس فهي تعتبر مضاد قوي لشيخوخة البشرة المبكرة.

القناع الطبيعي للقضاء على التجاعيد والخطوط الدقيقة

يتكون القناع من العناصر التالية:

حبة طماطم.

حبة بطاطس.

ملعقة كبيرة من مسحوق الحمص المطحون.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز المطحون.

ملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعي.

شد البشرة والتخلص من علامات الشيخوخة

خذ حبة الطماطم وابشرها باستخدام مبشرة لاستخراج عصيرها ثم اتركه جانباً، خذ حبة البطاطس وقم بتقشيرها ثم ابشرها باستخدام مبشرة للحصول على مبشور البطاطس، ثم قم بتصفية مبشور البطاطس لاستخراج عصير البطاطس وقم بإضافته على عصير الطماطم، بعد ذلك أضف مسحوق الحمص واخلط جيداً ثم أضف نشا الذرة واخلط مجدداً حتى يصبح الخليط بدون تكتلات، بعد ذلك أضف مسحوق الأرز المطحون والزبادي الطبيعي ويمكنك إضافة القليل من زيت اللوز الحلو ثم اخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد.

طريقة تحضير القناع واستخدامه

طبق الخليط على بشرة نظيفة طبقه جيداً على بشرة الوجه والعنق ويمكنك تطبيقه على تجاعيد اليدين، ثم اتركه على بشرتك لمدة نصف ساعة حتى يجف وبعد ذلك قم تقشيره بحركات دائرية لطيفة لإزالة خلايا الجلد الميتة والحصول على بشرة ناعمة، بعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد وبعدها قم بترطيب بشرتك بمرطب اليومي الخاص بك.

من أول إستخدام ستلاحظ أن البشرة أصبحت مشدودة وناعمة ومع الاستمرار في استخدام هذا القناع ستختفي التجاعيد نهائياً، كما يعمل هذا القناع على إزالة التصبغ والبقع الداكنة والافضل النتائج كرر استخدام هذا القناع مرتين في الأسبوع، و قم بالاحتفاظ بالخليط المتبقي في وعاء محكم الغلق وخزنه في الثلاجة لمدة 7 أيام.