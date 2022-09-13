هديتى للعرايس السحرية….قنبلة التفتيح كريم النشا والقرنفل لتفتيح وتبيض الوجه والجسم وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد نتيجة روعه من أول استعمال

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عمر شويل - جدة كريم النشا والقرنفل لتفتيح وتبيض الوجه والجسم وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد، يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة غمقان البشرة واسمرارها بسبب التعرض لأشعة الشمس القوية، أو الذهاب في الصيف إلى البحر والتعرض بشكل كبير للشمس، وهناك الكثير من المنتجات الموجودة في الأسواق التي يمكن استخدامها من أجل تفتيح البشرة، ولكن معظم هذه المنتجات تكون أسعارها عالية ولا يستطيع الجميع الحصول عليها، ومن أجل ذلك سوف نوضح في السطور التالية كيف يمكن تحضير كريم النشا والقرنفل لتفتيح البشرة.

كريم النشا والقرنفل لتفتيح وتبيض الوجه والجسم

يمكن من أجل تحضير كريم النشا والقرنفل في المنزل لتفتيح البشرة وتبييضها تجهيز هذه المكونات واتباع الخطوات التالية:

المكونات

ملعقة من زيت جوز الهند.

3 أو 4 ملاعق من النشا.

ملعقة من زيت اللوز المر.

1 ½ ملعقة من الفازلين.

3 ملاعق من ماء القرنفل المغلي.

طريقة التحضير

في إناء قومي بوضع كل المكونات السابقة مع بعضها البعض و قلبيهم جيداً.

استمري في تقليب المكونات حتى تحصلي على قوام يشبه الكريم ومن دون أي تكتلات به.

اسكبي الكريم وضعيه في علبة نظيفة و محكمة الغلق.

قبل استخدام هذه الوصفة على الوجه يجب تنظيفه جيداً باستخدام الغسول المناسب له.

بعد التأكد من تنظيف الوجه قومي بأخذ كمية مناسبة من الكريم الذي قمتي بتحضيره وضعيه على الوجه في الليل قبل الذهاب إلى النوم.

من أجل الوصول إلى النتيجة التي ترغبين بها يجب الاستمرار عبد استخدام هذا الكريم لمدة ثلاثة شهور على الأقل.

فوائد النشا والقرنفل للبشرة

كما ذكرنا لكم أن استخدام القرنفل والنشا بالطريقة التي قمنا بذكرها تساعد على تبييض البشرة، هناك بعض الفوائد الأخرى التي يجب معرفتها عن النشا والقرنفل ومنها ما يلي: