طريقة عمل شيش طاووق الأصلي وما هو أصل الشيش طاووق؟

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عمر شويل - جدة طريقة عمل شيش طاووق الأصلي، أكلة بسيطة مشهورة في الوطن العربي، وهو عبارة عن قطع من الدجاج أو اللحم، يتم وضع التتبيلة والبهارات الخاصة بها، بطريقة محددة وخطوات متتالية، حتى تمنحك المذاق الرائع الذي تتناوله في المطاعم العربية على سبيل المثال، حيث يتم غمر قطع الدجاج في الملح والبهارات والفلفل الأسودـ مع الخردل والحليب لعدة ساعات متواصلة، تكفي ليشرب الدجاج خلطة تتبيلة الشيش طاووق كاملة، وبعد ذلك ابدئي في خطوات طهيها على نار هادئة، في تتبيلة من الثوم وزيت الزيتون، مع قطع وشرائح من البطاطا المسلوقة جيدًا، وهي مضافة حتى تقلل من حدة مذاق الثوم، ومن أنواع الشيش طاووق، هذا النوع الذي يتم رفعه على أسياخ الشاورما، والتي تأخذ الشكل العمودي، كما يمنك عمل الشيش طاووق بدون أسياخ. ما هو أصل الشيش طاووق؟ يجب أن تعلم بأن الشيش طاووق، تركي الأصل والمنشأ، حيث يتكون اسمه من كلمات شيش وطاووق، وتلك الكلمات في اللغة التركية، الأولى تعني سيخ، والأخرى تعني لحم الدجاج، وهذا يعني السيخ الذي يلف حوله، لحم الدجاج كاملا، وهو أشبه بالعود أو العمود، يتم لف اللحم حوله جيدًا.في حين تعني كلمة شيش كباب، السيخ الذي يلف حوله لحم الغنم.

هل الشيش طاووق صحي؟ الشيش طاووق الأصلي من الوجبات والأكلات الخفيفة للغاية، حيث يمكنك تحضير التتبيلة على طريقة؛ تتبيلة شيش طاووق مثل المطاعم، أو تتبيلة الشيش طاووق بالزبادي، أو تتبيلة الشيش طاووق السوري. بالإضافة إلى تعدد طرق طهي الشيش طاووق مثل؛ طريقة عمل الشيش طاووق من غير سيخ، وطريقة شيش طاووق بالفرن، أو طريقة عمل الشيش طاووق في الطاسة. وكذلك فالشيش طاووق وجبة يمكن لمرضى الكوليسترول والضغط، يمكنهم أن يتناولوها دون خشية حدوث أي مضاعفات. كما توجد عدة أكلات أخرى، يمكنك تجربتها بالمنزل مثل؛ مضغوط لحم، الهريس السعودي الأصلي، بالإضافة إلى المرقوق السعودي. ما هي مكونات تتبيلة الشيش طاووق؟ كيلو صدور دجاج مقطعة إلى مكعبات.

5 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

كوب واحد من الزبادي.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقتان كبيرتان معجون طماطم.

معقة صغيرة من الزنجبيل.

بهارات بمقدار ملعقة صغيرة.

حبة بصل واحدة. تتبيلة الشيش طاووق السوري 4 ملاعق كبيرة من الزبادي.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الحار المطحون.

ملعقتان كبيرتان من معجون الباندورة.

¼ ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقتان صغيرتان من البابريكا.

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

3 فصوص من الثوم المهروس.

½ ملعقة من الملح.

دجاجة واحدة مقطعة إلى مكعبات. كيف أسوي شيش طاووق؟ أحضري الخلاط أولا وضعي به الزبادي مع الليمون والباندورة المعجون وزيت الزيتون. بعدها ضعي الثوم والبابريكا والفلفل الحار والفلفل الأسود والملح مع البهارات. وابدئي في مزج كل المكونات معا حتى تمام التجانس. عقب ذلك ابدئي في توزيع الخليط على قطع الدجاج بحيث تغمره جيدًا. ثم اتركي الدجاج المتبل في تتبيلة شيش طاووق مثل المطاعم طيلة الليل. بعدها ابدئي في توزيع قطع الدجاج داخل صينية الخبز في الفرن. ولكن غلفيها بورق قصدير. ثم أدخلي الصينية إلى فرن مسخن مسبقًا عند 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة. وعندما ينضج الشيش طاووق بالزبادي قدميه لأسرتك.

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