نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة طبيعية سحرية لتفتيح البشرة وتوحيد لونها والتخلص من البقع والتصبغ سريعاً في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير وصفة طبيعية سحرية لتفتيح البشرة وتوحيد لونها والتخلص من البقع والتصبغات بشكل سريع جداً، إليكي سيدتي وصفة تتكون من تحضير زيت لتبييض البشرة وتخليصها من البقع والتصبغات، وتحضير كريم لإزالة البقع الداكنة والتصبغات والحصول على بشرة موحدة اللون صافية ونضرة، فهذا الكريم يحتوي على مواد قوية ومكونات فعالة حيث يعمل بعمق في البشرة لتقليل البقع الداكنة و فرط التصبغ، يقلل أيضاً من الندبات الكلف ودرجات اللون الغير موحدة على الوجه والجسم كما أنه يساعد على ترميم أنسجة الجلد، سنحتاج إلى الجزر فهو يحتوي على عناصر غذائية مفيدة جداً للبشرة لذلك فهو يعمل على تفتيح البشرة وإشراقها بشكل فعال وسريع. وصفة طبيعية سحرية لتفتيح البشرة وتوحيد لونها تتكون الوصفة من العناصر التالية: جزرة.

4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

3 ملاعق كبيرة من الكريم المرطب الخاص بك. التخلص من بقع وتصبغات البشرة قم أولاً بتحضير الزيت عن طريق أخذ الجزرة وتقشيرها ثم قم ببشرها بواسطة مبشرة حتى تحصل على مبشور الجزر.

ضع مبشور الجزر في مقلاة وأضف إليه زيت جوز الهند ويمكنك استبداله بزيت الزيتون ثم يتم تسخين المزيج على نار هادئة.

قم بتحريك المزيج من حينٍ لآخر مع ملاحظة أنه يجب ترك اللهب هادئ جداً حتى لا يحترق الزيت وتفقد جميع العناصر الغذائية الأساسية. طريقة تحضير وصفة تفتيح البشرة دع المزيج جانباً حتى يبرد تماماً ثم قم بتصفيته بواسطة مصفاة أو جورب صيفي لاستخراج الزيت فقط.

قم بتخزين الزيت الناتج في وعاء محكم الغلق أو برطمان مناسب وعلى وجه نظيف ضع هذا الزيت وقم بتدليكه جيداً، لاشك أن تدليك البشرة بإستمرار يعمل على التخص من تجاعيد البشرة وحماية البشرة من علامات الشيخوخة، إلا أن إستخدام هذا الزيت يضيف إلى ذلك تفتيح رائع للبشرة. طريقة تطبيق الوصفة على البشرة: قم بتحضير الكريم المزيل للبقع الداكنة بإضافة الكريم المرطب في وعاء ثم أضف إليه مقدار من زيت الوجه المحضر.

امزج الكريم مع الزيت جيداً حتى تمام التجانس ثم احتفظ بهذا الكريم في علبة نظيفة ويمكنك استخدامه لمدة تصل إلى 3 أشهر.

حيث أنه باستخدام هذين العلاجين بانتظام ستحصل على بشرة موحدة اللون مشرقة بكل تأكيد خالية من البقع والتصبغات وأثار حب الشباب.

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