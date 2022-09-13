نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحبة السوداء وماء الورد: كنز رهيب يخلصك من التصبغات والجلد الميت ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم الحبة السوداء وماء الورد , حيث يعتبر هذا الماسك من الماسكات الهائلة للبشرة ويجعل البشرة ناعمة جدا يزيل البقع الداكنة والتصبغات الناتجة عن أشعة الشمس الضارة وخصوصاً في فصل الصيف والحر يجعل البشرة سمراء ويكثر فيها النمش والبقع السوداء لدينا في هذا الماسك الهائل مكونات رائعة وجميلة مثل الحبة السوداء التي تعمل على نقاء البشرة وتفتيحها وتعمل كمقشر طبيعي يخلصك من التصبغات والجلد الميت والسواد ومعنا أيضا الدقيق الذي يعمل على تفتيح البشرة ويشد البشرة ويقضي على التجاعيد ولدينا أيضا ماء الورد الذي يعمل على التخلص من حب الشباب وينظف البشرة جيداً ويسد المسامات الواسعة فيعتبر هذا الماسك بكل مكوناته هو كنز من كنوز الطبيعية التي خلقها الله لنستفيد من فوائدها الجميلة للبشرة والجلد ومع هذا المقال من موقع ثقفني سوف نتعرف علي طريقة عمل الحبة السوداء وماء الورد لتبييض البشرة وإزالة التصبغات بشكل مبهر2022.

مكونات عمل الحبة السوداء وماء الورد لتبييض البشرة وإزالة التصبغات والجلد الميت2022

سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك الهائل مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

١ملعقة كبيرة من الحبة السوداء.

١ملعقة من الدقيق.

١ملعقة من الجيلاتين البودر.

٣ملعقة من ماء الورد.

عصير نصف ليمونة.

١ملعقة من لبن البودرة.

طريقة التحضير

نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من الحبة السوداء ونضع عليه نصف كمية ماء الورد ونقلب جيداً. ثم نضع ملعقة كبيرة من الدقيق ونقلب جيداً ثم نضيف ملعقة كبيرة من لبن البودرة ونقلب جيداً حتى يمتزج المكونات. ثم نضيف عصير نصف ليمونة واحدة ونقلب جيداً ثم نضيف باقي كمية ماء الورد ونقلب جيداً حتى نحصل علي مزيج متجانس. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودر معه ملعقة كبيرة من الماء ونقلب جيداً. ثم نقوم برفع الوعاء علي حمام ماء ساخن ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط هلامي يمكن وضعه على الوجه. ثم نرفع الوعاء من علي حمام الماء ونتركه يبرد قليلاً .

طريقة الاستخدام

معنا الأن طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم هي كالتالي:-