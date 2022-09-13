افضل مزيل عرق مبيض وطبيعي بعشرين جنيهًا أصنعي مزيل عرق يدوم سبعة أيام ويُنافس أغلى العلامات التجارية

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عمر شويل - جدة رائحة العرق الكريهة كابوس يراود الكثيرين من الجنسين وبالرغم من وجود الكثير من أنواع مزيلات العرق في الأسواق، إلا أن منظمة الصحة العالمية صرحت مؤخرًا بخطورة البعض منها لأنها تحتوي على مواد ضارة قد تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

مكونات مزيل العرق الطبيعي

قد تتعجب من سعر مكونات مزيل العرق ولكن بعد تجربته ستبهرك النتائج وسيصبح المفضل إليك كما أنه مكون من مواد طبيعية لا تُسبب أي ضرر، ومع المداومة على استخدامه يقضي تمامًا على اسمرار الإبط والمكونات كالآتي :-

ملعقة كبيرة من الشبه المطحونة.

عبوة كريم مرطب أي نوع.

القليل من أي زيت عطري.

طريقة تحضير واستخدام مزيل العرق الطبيعي

طريقة التحضير سهلة ولا تحتاج لأي مجهود وهي كالآتي :-

احضر بخمسة جنيهات شبه مطحونة من العطار.

عبوة كريم مرطب جونسون الأزرق بعشرة جنيهات.

زجاجة زيت عطري أي نوع بخمسة جنيهات.

ضعي ملعقة من الشبه المطحونة على عبوة الكريم المرطب وخمس نقاط من الزيت العطري واخلطهم جيدًا.

يوضع مزيل العرق حوالي ساعة في الثلاجة قبل الاستخدام وذلك لتماسك وتجانس المكونات.

يتم استخدام مزيل العرق الطبيعي على بشرة نظيفة مع الفرك الخفيف ويستمر مفعول المزيل لمدة يوم كامل بدون أي رائحة.

مزايا مزيل العرق الطبيعي