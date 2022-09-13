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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنعيم وفرد الشعر .. وداعاً للبروتين والكرياتين بهذا المكون المعجزة أحصلي علي شعر مفرود وناعم في المقال التالي
عمر شويل - جدة كل أنثى تحلم بشعر صحي ولامع لذلك نقدم لكي وصفة ستُغنيكي عن استخدام أي منتج لشعرك، كما أنها منخفضة التكلفة مقارنة بأسعار منتجات العناية بالشعر المنتشرة في الأسواق.
وصفة تنعيم وفرد الشعر
وصفتنا من ثلاث مكونات فقط متاحة في كل منزل أو يُمكن الحصول على مكوناتها بكل سهولة من الخارج فكل ما نحتاجه الآتي :-
- ملعقة واحدة من المايونيز.
- ربع كوب من أي نوع حمام كريم.
- ثلاث ملاعق كبيرة من أي نوع زيت لديكي لكن يُفضل زيت اللوز الحلو.
طريقة تطبيق وصفة فرد وتنعيم الشعر
يتم خلط المكونات في طبق بلاستيكي وتركها جانبًا، ثم اتباع الخطوات التالية:-
- اغسلي شعرك جيدًا بأي نوع شامبو ثم افردي الوصفة السابقة على كامل الشعر.
- احضري منشفة ساخنة ولفي بها الشعر جيدًا.
- اتركيها على شعرك لمدة ساعة أو نصف ساعة على الأقل.
- ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر فقط.
- جففي شعرك جيدًا ثم قومي بتمشيطه.
- ثم قومي بلف شعرك دوامه أو كعكة وقومي بفكه في اليوم الثاني.
- ستلاحظين لمعان ونعومة غير مسبوقة لشعرك.
من الجدير بالذكر بأن الاستمرار على تطبيق الوصفة يُزيل أي كسرات أو تموجات في الشعر لذلك هي مُفيدة ورائعة كبديل لأي نوع فَرد كيميائي، كما أنها آمنة وصحية.
نصائح للحصول على شعر صحي ولامع
فيما يلي نقدم إليكي عزيزتي مجموعة من النصائح لتنعمي بشعر صحي ولامع وهي كالآتي :-
- استخدام نوع شامبو مناسب للشعر.
- تجنبي استخدام أي منتجات مجهولة المصدر.
- اغسلي شعرك مرتين فقط في الأسبوع.
- استخدمي بلسم أو حمام كريم بعد غسيل الشعر بالشامبو.
- تطبيق حمام زيت للشعر مرة واحدة كل أسبوع يَمنع تساقط الشعر وتقصفه.
- زيت بذور العنب مُفيد جدًا للشعر التالف والجاف.
- لا تُمشطي شعرك وهو مبُتل وذلك لأنه يكون في أضعف حالاته.
- تجنبي استخدام أي من أنواع الفرد الكيميائية المنتشرة في الأسواق فجميعها ضارة ومدمرة للشعر.
- اهتمي بتناول الخضروات والفواكه فهي غنية بالفيتامينات اللازمة لنمو الشعر.
- الحل النهائي للأطراف المتقصفة هو إزالتها بواسطة المقص والتخلص منها.
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