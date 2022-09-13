نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة تأمين التعاونية – تكلفة التأمين الطبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة تأمين التعاونية هي سعودية تم تأسيسها عام ١٩٨٦ميلاديًا، بدأت برأس مال حوالي نصف مليار ريال وتعتبر أول شركة وطنية مرخصة داخل المملكة تقدم لك العديد من أنواع التأمينات مثل، التأمين الطبي والسيارات والحوادث المتنوعة وغيرها، يراقب عليها البنك المركزي ساما السعودي.

شركة تأمين التعاونية

أعلم أنك ترغب في معرفة كيفية التسجيل في الشركة التي توفر لك أكثر من ٦٠ نوع من أنواع التأمينات وتشمل البحري والطيران، وامتد نجاحها في مجال التأمين إلي ٣٥ عام، لذلك سوف يتم إيضاحها لك مباشرةً في السطور التالية.

كيفية الاشتراك في تأمين التعاونية

في البداية قم بالضغط على هذا الرابط من هنا. ادخل رقم الهوية الشخصية، رقم الوثيقة، تاريخ انتهاء الوثيقة. كتابة رقم الجوال ورقم البريد الإلكتروني الخاص بحسابك، اسم البنك، ورقم حساب IBAN، ثم يتم الضغط على كلمة إرسال. سيصلك على البريد الإلكتروني رسالة تحتوي على رمز التفعيل. كتابة رمز التفعيل الخاص بك، ثم قم بالضغط ضغط على كلمة تفعيل. سوف تصلك رسالة على البريد عن طريق تسجيلك في تطبيق التعاونية.

تكلفة تأمين التعاونية الطبي

مبلغ تأمين الفرد في الشركة التعاونية في السنة ٢٥٠ ألف ريال سعودي.

العائلة الفضية يتم دفع٣٠ ألف ريال.

الأسرة الذهبية يتم دفع ٥٠ ألف ريال.

الفئة اللاتينية يتم دفع ١٠٠ ألف ريال.

ماهي المستشفيات التي يشملها تأمين التعاونية؟

مستشفى السعودي الألماني.

مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية.

مستشفى السعودي البريطاني.

مجموعة سليمان الحبيب الطبي العليا.

مستشفى الأسرة الدولي.

الجافل الدولي.

مستشفى الأزهار.

ماذا يشمل تأمين التعاونية ؟

يشمل برنامج عائلتي للتأمين الصحي الذي يعمل على توفير رعاية طبية لجميع أفراد الأسرة وفقًا للشريعة الإسلامية، وينقسم إلى أربع فئات تتناسب مع كافة أفراد المجتمع، كما يحتوي على العديد من الخدمات العلاجية في العيادات الخارجية وتتمثل في رسوم الكشف، التشخيص وغيرها.

ماهي فئات تأمين التعاونية؟

عائلة الفضي.

الذهبي.

الماسي.

البلاتيني.

شركة تأمين التعاونية هي شركة في الأصل سعودية، تقدم الكثير من أنواع التأمينات أشهرها التأمين الطبي، يبلغ تكلفة رسوم تأمين الفرد على مدار السنة حوالي ٢٥٠ ألف ريال سعودي.

لقد قمنا بتوضيح كيفية الاشتراك في شركة تأمين التعاونية عن طريق الرابط الخاص بها، وأيضًا تم إيضاح جميع تكاليف التأمين سواء للفرد أو لجميع فئات عائلتي وجميع المستشفيات التي يشملها هذا التأمين بأسلوب سهل وبسيط.