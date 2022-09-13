نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل تحلية باردة سريعة وسهلة بطعم خرافي سيدمنها أطفالك وستبهري ضيوفك في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائمًا ما تبحث الأمهات عن تحلية سريعة وسهلة التحضير ومغذية أيضًا، ويُمكن تقديمها في المناسبات وتكون سهلة وبسيطة التحضير ولا تحتاج لأي مجهود، لذا نقدم لكم طريقة عمل تحلية باردة بالبسكويت حيث يعد من أكثر أنواع الحلوى المحببة للأطفال والكبار.

مكونات تحلية البسكويت السريعة

المكونات التالية تكفي لثلاثة أشخاص فقط ويُمكنك مضاعفة المكونات لتناسب عدد أكبر من الأفراد:-

باكو بسكويت.

عبوة كريم كراميل.

كوب كريم شانتيه خام.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقتان من أي نوع جبنة كريمي بدون ملح.

نصف كوب من اللبن المضاف إليه ربع ملعقة من النسكافيه او الكاكاو

طريقة تجهيز حلوى البسكويت

أحضري قالب بايركس مقاس ٢٤.

لتحضير الكريمة يتم وضع كوب الكريم شانتيه، باكو الكريم كراميل، ملعقتين الجبنة الكريمي والسكر في اناء ثم ضربهم جيدًا بالمضرب اليدوي أو في محضر الطعام الكهربائي.

ضعي قطع البسكويت في اللبن ثم قومي برصها في الصينية.

ثم ضعي طبقة من الكريمة فوق البسكويت وكرري الصفوف حتى تنتهي الكريمة.

يُمكن تزيين الصينية برش القليل من الكاكاو الخام أو وضع قطع من الفاكهة المتاحة لديكِ.

تُترك في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل ثم تُقطع الحلوي وتُقدم.

أفكار لحلويات سريعة وسهلة

فيما يلي سنذكر لكي مجموعة من أفكار الحلوي سريعة وسهلة التحضير:-

حلوى التمر

قومي بفرم ربع كيلو من التمر ثم أضيفي إليه ربع كوب من مجروش الفول السوداني وربع ملعقة من القرفة، يُشكل الخليط على هيئة كرات صغيرة ويُقدم مع كوب من الشاي أو فنجان من القهوة كتحلية.

بوبس كيك