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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفتيح المناطق الحساسة من اول استخدام بثلاث مكونات فقط احصلي تبييض فوري وتخلصي نهائياً من سواد السنين في المقال التالي
عمر شويل - جدة اسمرار المناطق الحساسة من أكثر المشاكل المزعجة التي تؤرق العديد من النساء خاصةً المقبلات على الزواج، لذلك نقدم لكي عزيزتي وصفة سحرية لتفتيح المناطق الحساسة بدون أي آثار جانبية.
مكونات وصفة تفتيح المنطقة الحساسة
حصريًا من خلال موقعنا نقدم لكي عزيزتي الوصفة السحرية ولا نُبالغ في وصفها وذلك لأن نتائجها تظهر سريعًا، كما أنها ليست للتفتيح فقط بل أنها تَقضي على رائحة المهبل الكريهة ومكوناتها كالآتي :-
- ملعقة من سودو كريم.
- ملعقة من زيت اللوز المر.
- ثلاث نقاط من زيت الورد.
طريقة استخدام وصفة تفتيح المناطق الحساسة
الوصفة السحرية سهلة وبسيطة لكن نتائجها سريعة ومضمونة كل ما عليكى هو اتباع الآتي :-
أولًا التقشير قومي بوضع ملعقة من السكر على ملعقة من القهوة والقليل من صابون الاستحمام السائل وافركي جيدًا المنطقة المراد تفتيحها لمدة خمس دقائق.
ثانيًا:- تطبيق الوصفة بعد خلط ملعقة من زيت اللوز المر مع ملعقة صغيرة من سودو كريم وثلاث نقاط من زيت الورد، قومي بدهن المنطقة بهذه الخلطة سواء بين الفخذين أو منطقة الإبطين.
اتركي المنطقة تجف تمامًا حتى يتشرب الجلد الوصفة.
قومي بتكرار الوصفة يوميًا قبل النوم لمدة شهر بعد أول أسبوع من الاستخدام المتواصل ستبهرك النتيجة.
نصائح لتجنب اسمرار المنطقة الحساسة
توجد العديد من العادات الخاطئة التي تتبعها العديد من الإناث تؤدي إلى اسمرار المناطق الحساسة وفيما يلي نقدم مجموعة من النصائح لتفادي ذلك:-
- تنشيف المناطق الحساسة جيدًا فتركها مبتلة بالماء يؤدي إلى تراكم البكتيريا وانبعاث الروائح الكريهة.
- استخدام الملابس القطنية وذلك لأن استخدام الملابس المصنعة من البوليستر تِسبب التهابات تؤدي إلى الحكة.
- علاج التهابات المهبل وعنق الرحم وذلك لأنها أحد المسببات الرئيسية لالتهاب المنطقة واسمرارها.
- التقشير المستمر لمنطقة تحت الإبط وبين الفخذين يُساعد على التقليل من اسمرار الجلد.
- إزالة الشعر بشفرات الحلاقة النسائية أفضل من استخدام السويت والطرق التقليدية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفتيح المناطق الحساسة من اول استخدام بثلاث مكونات فقط احصلي تبييض فوري وتخلصي نهائياً من سواد السنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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