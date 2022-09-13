نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفتيح المناطق الحساسة من اول استخدام بثلاث مكونات فقط احصلي تبييض فوري وتخلصي نهائياً من سواد السنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسمرار المناطق الحساسة من أكثر المشاكل المزعجة التي تؤرق العديد من النساء خاصةً المقبلات على الزواج، لذلك نقدم لكي عزيزتي وصفة سحرية لتفتيح المناطق الحساسة بدون أي آثار جانبية.

مكونات وصفة تفتيح المنطقة الحساسة

حصريًا من خلال موقعنا نقدم لكي عزيزتي الوصفة السحرية ولا نُبالغ في وصفها وذلك لأن نتائجها تظهر سريعًا، كما أنها ليست للتفتيح فقط بل أنها تَقضي على رائحة المهبل الكريهة ومكوناتها كالآتي :-

ملعقة من سودو كريم.

ملعقة من زيت اللوز المر.

ثلاث نقاط من زيت الورد.

طريقة استخدام وصفة تفتيح المناطق الحساسة

الوصفة السحرية سهلة وبسيطة لكن نتائجها سريعة ومضمونة كل ما عليكى هو اتباع الآتي :-

أولًا التقشير قومي بوضع ملعقة من السكر على ملعقة من القهوة والقليل من صابون الاستحمام السائل وافركي جيدًا المنطقة المراد تفتيحها لمدة خمس دقائق.

ثانيًا:- تطبيق الوصفة بعد خلط ملعقة من زيت اللوز المر مع ملعقة صغيرة من سودو كريم وثلاث نقاط من زيت الورد، قومي بدهن المنطقة بهذه الخلطة سواء بين الفخذين أو منطقة الإبطين.

اتركي المنطقة تجف تمامًا حتى يتشرب الجلد الوصفة.

قومي بتكرار الوصفة يوميًا قبل النوم لمدة شهر بعد أول أسبوع من الاستخدام المتواصل ستبهرك النتيجة.

نصائح لتجنب اسمرار المنطقة الحساسة

توجد العديد من العادات الخاطئة التي تتبعها العديد من الإناث تؤدي إلى اسمرار المناطق الحساسة وفيما يلي نقدم مجموعة من النصائح لتفادي ذلك:-