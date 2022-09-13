نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات بسيطة وسهلة لعمل الارز باللبن في المنزل وبطريقة غير مكلفة والطعم رائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأرز باللبن من أهم الحلويات المصرية الشعبية التي يفضلها الكثير من الناس، والتي يتم تناولها في المناسبات أو كوجبة إفطار مميزة وخفيفة ومن المتعارف عليه احتواء الأرز باللبن على الكثير من العناصر الغذائية التي تساعد في بناء الجسم ومنحه الطاقة والنشاط، والان سوف نعرض لكم طريقة عمل الأرز باللبن مثل المحلات بنفس الطعم المميز والشكل الشهي، وبتكاليف في متناول الايد تابعونا الآن للتعرف على التفاصيل.

طريقة عمل الارز باللبن في المنزل

الان تستطيع كل أم عمل اجمل الحلويات التي يعشقها جميع أفراد الأسرة وهي اطباق الارز باللبن الرائعة بنفس طعم المحلات وسوف ينال إعجاب الجميع وخطوات التحضير كالآتي:

المكونات

كيلو من اللبن الحليب كامل الدسم.

كوب كبير من السكر.

ثلاث ملاعق من النشا.

نصف كوب من الأرز.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكسرات مجروشة حسب الكمية.

طريقة التحضير