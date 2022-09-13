نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات بسيطة وسهلة لعمل الارز باللبن في المنزل وبطريقة غير مكلفة والطعم رائع في المقال التالي
عمر شويل - جدة الأرز باللبن من أهم الحلويات المصرية الشعبية التي يفضلها الكثير من الناس، والتي يتم تناولها في المناسبات أو كوجبة إفطار مميزة وخفيفة ومن المتعارف عليه احتواء الأرز باللبن على الكثير من العناصر الغذائية التي تساعد في بناء الجسم ومنحه الطاقة والنشاط، والان سوف نعرض لكم طريقة عمل الأرز باللبن مثل المحلات بنفس الطعم المميز والشكل الشهي، وبتكاليف في متناول الايد تابعونا الآن للتعرف على التفاصيل.
طريقة عمل الارز باللبن في المنزل
الان تستطيع كل أم عمل اجمل الحلويات التي يعشقها جميع أفراد الأسرة وهي اطباق الارز باللبن الرائعة بنفس طعم المحلات وسوف ينال إعجاب الجميع وخطوات التحضير كالآتي:
المكونات
- كيلو من اللبن الحليب كامل الدسم.
- كوب كبير من السكر.
- ثلاث ملاعق من النشا.
- نصف كوب من الأرز.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- مكسرات مجروشة حسب الكمية.
طريقة التحضير
- يتم في البداية تنقية الأرز جيدًا، ثم القيام بغسل الارز ونقعه في المياه لمدة ربع ساعة.
- صفي الأرز من المياه ثم بوضع في وعاء مناسب.
- يتم إضافة كمية مناسبة من المياه حتى تغطي الأرز في الوعاء فقط.
- ارفعي الوعاء على النار مع مراعاة التقليب المستمر من وقت لآخر حتى يتم سلق الارز وبعد أن يتشرب كل المياه.
- بعد الانتهاء من نضج الأرز يتم إضافة اللبن الحليب الى وعاء الأرز.
- أتركي الأرز باللبن على النار حتى يغلي اللبن.
- أضيفي إليه الآن السكر، وقومي بالتقليب الجيد حتى يذوب السكر تمامًا في اللبن والأرز.
- في ربع كوب من المياه يتم إضافة النشا، ويتم التقليب المستمر بعد ذلك.
- أضيفي كوب النشا إلى وعاء الأرز المخلوط باللبن والسكر على النار.
- قلبي المكونات جيدًا.
- استمري في التقليب المستمر حتى تحصلي على القوام المناسب الارز باللبن.
- يتم إضافة الفانيليا لتمنح الارز باللبن رائحة مميز.
- يمكنك رفع الوعاء من على النار الان.
- اتركي الارز باللبن حتى يبرد قليلًا.
- احضري اطباق صغيرة خاصة بالأرز باللبن للتقديم.
- ضعيه في الأطباق الان، ثم يتم تزين الارز باللبن بالمكسرات المجروشة المختلفة.
- ويتم وضعه في الثلاجة حتى يبرد ويتم تناوله في أي وقت بألف هنا وشفا.
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