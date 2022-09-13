نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الكولاجين الطبيعي للتبييض وشد الوجه لبشرة أصغر بـ 10 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نحن نعرف الأهمية الكبرى المتواجدة في كريم الكولاجين الطبيعي ومن المهم أن يكون طبيعي لكي نحصل على فوائده كاملة، حيث تكمن أهمية الكولاجين في نضوج البشرة والاحتفاظ بروقنها، كما أنه يهتم بعدم ظهور التجاعيد في وقت مبكر ويهتم بالحفاظ على بشرة لامعة وصافية ويعالج النضوج وآثار الحبوب المزعجة بشكل كبير، ولذلك لابد من الحصول على الكولاجين الطبيعي حتى يكون خالي من أي مواد كيميائية، وهذا ما سوف نحدثك عنه بشكل أكثر وضوحاً اليوم.

كريم الكولاجين الطبيعي

في مقالنا اليوم سوف نعرفك على وصفة نتائجها مبهرة وسوف تحصلين منها على الكولاجين الطبيعي الخالي من المواد الكيميائية الضارة والذي سوف يعيد إلى بشرتك نضارتها وإشراقها ويخلصك من علامات تقدم السن، والآن تعرفي على الطريقة الصحيحة للحصول على الكولاجين الطبيعي:

المكونات

زبدة شيا بمقدار ٤ ملاعق كبيرة.

زيت لوز بمقدار ١ ملعقة كبيرة.

فيتامين E بعدد ٢ كبسولة.

عصير الليمون بعدد ٣ قطرات.

طريقة التحضير

قومي أول شيء بإحضار برطمان صغير أو علبة صغيرة محكمة الغلق من أجل الاحتفاظ بالوصفة بها لوقت طويل.

يتم بعد ذلك وضع زبدة الشيا بالكمية التي ذكرناها ثم يوضع عليها زيت اللوز وعصير الليمون.

بعد ذلك يتم تفريغ كبسولات الفيتامين ووضعهم على الخليط.

يتم مزج جميع المكونات مع بعضها جيداً حتى يصبحوا خليط واحد قوامه كريمي وخفيف.

قبل وضع هذه الوصفة على الوجه يتم غسله بالغسول اليومي المناسب مع بشرتك.

يتم بعدها وضع الخليط على الوجه كأنك تضعين كريم بشرة، بمعنى أن كمية قليلة جداً منه ستكون مناسبة مع بشرتك.

يترك الكولاجين الطبيعي الذي قمنا بصنعه على الوجه طوال الليل ثم يتم غسله في الصباح.

يتم وضع الكريم على وجهك بشكل يومي وبكميات خفيفة للغاية قبل النوم.

يمكنك الاحتفاظ بالخليط في الثلاجة لعدة أيام.

وبذلك نكون استطعنا عمل كريم الكولاجين الطبيعي في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة للغاية بدون أن يحتوي على أي مكونات ضارة أو مواد كيميائية تشكل خطر على بشرتك، واستمتعي الآن ببشرة نضرة ومشرقة خالية من أي ندوب.