نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ودعي البوتكس والفلر.. كريم لبان الذكر والنشا اقوى كولاجين طبيعي لبشرة صافية بلا تجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الممكن أن تكون هذه المرة الأولى التي تسمعى فيها عن كريم لبان الذكر والنشا ولكن هذا الكريم بمثابة معجزة حقيقية لك وله الكثير من الفوائد التي تجعلك لا تستطيع الاستغناء عنه، ومن المميز في هذا الكريم أنه يعطي لوجهك وبشرتك تفتيح عميق وطبيعي ويعطيكي صفاء غير طبيعي لبشرتك، والآن دعينا في هذا المقال أن نخبرك عن كيفية صنع هذا الكريم المعجزة في منزلك.

كريم لبان الذكر والنشا

يعتبر لبان الذكر والنشا من المكونات التي لها أهمية قصوى للبشرة، حيث أن النشا له فعالية كبيرة في تفتيح البشرة ولبان الذكر يعمل على إعطاء البشرة الصفاء والنقاء الذي تحتاجه كما أنه يشد البشرة بشكل كبير ويؤخر ظهور علامات تقدم السن، ولذلك سوف نعرفك على أفضل طريقة يمكن تطبيقها لهذين المكونين معاً، وهذه الطريقة تكون:

مكونات كريم لبان الذكر للوجه

نشا بمقدار 1 ملعقة كبيرة.

لبان ذكر بمقدار 1 ملعقة صغيرة.

زيت جوز الهند بمقدار 1 ملعقة صغيرة.

ماء ورد بمقدار 1 ملعقة كبيرة.

مقدار نصف كوب من الماء.

طريقة عمل كريم لبان الذكر لشد الوجه وتفتيحة

نقوم أولاً بتحضير وعاء متوسط الحجم من أجل تحضير وصفة كريم لبان الذكر.

بعد ذلك نقوم بوضع كلاً من الماء ولبان الذكر بالكميات التي تم ذكرها دون إضافة أو تقليل.

ثم يتم وضع هذه المكونات على نار هادئة مع تغطيتها ثم نتركها لمدة 3 ساعات.

بعد ذلك عندما يصبح الخليط أشبه بشكل الحليب فنقوم بإطفاء النار عليه ثم يتم تصفيته جيداً.

ثم نأخذ بعد ذلك الماء التي قمنا بتصفيتها ثم نضيف إليها مقدار النشا الذي حددناه ثم يتم تقليب المكونات مع بعض جيداً.

بعد ذلك يتم وضع الوعاء على بخار الماء حتى يصبح هذا الخليط ذات سُمك ثقيل.

ثم يتم بعد ذلك وضع كلا من زيت جوز الهند وماء الورد على الخليط ثم نعيد التقليب مرة أخرى.

بعد ذلك يتم وضع الخليط على الوجه بكمية قليلة قبل النوم وبشكل يومي.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون استطعنا صنع كريم لبان الذكر والنشا بطريقة مبسطة وآمنة ولا تشكل أي ضرر على بشرتك. وبعد فترة قصيرة سوف تلاحظين الفرق بنفسك وكيف أن بشرتك أصبحت أكثر نقاء ولمعان وخالية من أي ندوب.