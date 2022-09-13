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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكنافة بالجمبرى مع الصوص الحار الشهى فالكنافة معروفة دائما بأنها تستخدم لصنع الحلويات ومشهوره بأشكالها العديده وحشواتها اللذيذه أيضاً فالبعض يحبها بالقشطه والأخر يفضلها بالمانجو أو بالقشدة أو النبولسية ودائما وتتوفر بكثرة فى شهر رمضان والبعض يقوم بتخزينها خلال هذه الفترة فهى رخيصة الثمن وشهية جدا.

طريقة عمل الكنافة بالجمبري مع الصوص الحار الشهى بطعم المطاعم الكبري

فنقدم إليكم بهذا المقال طريقة مختلفة لتحضير الكنافة وليست بالحشوات التي ذكرها بالأعلي بل سنضيف حشوة مالحة وهي الجمبري وتصنف من ضمن الأطباق المقبلات لدي المطاعم والمحلات الشهيرة والجميع يعشق تناوله بمفرده سواء كان مشوي أو مقلي أو بشوربة السي فود أو مع الأرز الأحمرفيتكلف طبق الكنافة بالجمبري بالمطاعم بأسعار عالية حيث يمكنك توفر جميع نقودك وقومي بتحضيرها بالمنزل بالكميات التي تردينها فأصبحت الكنافة متوفرة طوال العام

طبق الكنافة بالجمبرى

مكونات

كيلو من الجمبري الجامبو كبير الحجم .

نصف كيلو من الكنافة الطازجة الآلي.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.

معلقة كبيره من الثوم المفروم .

معلقة كبيره من المستردة.

ملعقتين كبيرة من الخل الأبيض.

عصير حبتان ليمون.

معلقة كبيرة من البقدونس المفروم .

معلقة من الصويا صوص أو أويستر صوص حار.

معلقة عسل نحل طبيعى .

كزبره خضراء مفرومه .

زيت غزير للقلب.

مقادير عمل الصوص الحار

كوب من الماء الفاتر.

ملعقتان كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من بابريكا.

ملعقة صغيرة من الملح.

معلقة كبيرة من الشطة الحاره.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

معلقة صغيرة من الثوم القادر.

طريقة سريعه لعمل الكنافة بالجمبرى

يتم تنضيف الجمبري جيدا من الكيس الرملى ويتم تقشيره وغسله جيدا يفضل ترك قشرة الذيل .

يتم إضافة جميع المقادير فى وعاء ونقوم بخلطهم جيدا نقوم بوضع الجمبري بالتتبيله ونتركه حوالى ساعة أو أكثربالثلاجه .

نحضر الكنافة ونقوم بتقسيمها إلى شرائح طويلة نضع على كل شريحة قليل من السمن فهذا يسهل عملية اللف .

نضع قطعة من الجمبري داخل شريحة الكنافة ونقوم بلفها جيدا والضغط عليها أثناء عمليه اللف بحيث تتماسك جيدا.

تترك أصابع الكنافة بالثلاجه لمدة نصف ساعة حتى تتماسك جيدا لنحصل على نتيجه جيده .

نضع مقلاه على النار ونضيف الزيت حتى يسخن يتم نقلى أصابع الكنافة بالجمبرى حتى نحصل على لون ذهبى تصفى جيدا من الزيت وتقدم مع الصوص الحار ومع أطباق السمك التى تفضلها.

ضعي الكنافة بمصفاه حتي تتخلص من الزيت الزائد، وزيني سرفيس التقديم بالبقدونس المفروم ثم رصي الكنافة المحشية بالجمبري.

طريقة تحضير الصوص الحار

نضع وعاء على النار ونضع به الماء والتابل ونقوم بوضع النشا مع التقليب الجيد للحصول على قوام معتدل.

يتم تقديم الصوص فى بولات صغيره بجانب طبق الجمبري الشهى.

نتمنى أن تنال الوصفة على إعجابكم وأنتظرو طرق كثيرة لإعداد الكنافة الحلوة والجمبرى الكريس