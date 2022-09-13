نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقرمش زي الجاهز.. طريقة عمل الشيبسي بطريقة سهلة مسحيل تشتريه من بره في المقال التالي

عمر شويل - جدة لهواة المقبلات والسناكس البسيطة نقدم لكم طريقة عمل الشيبسي بطريقة سهلة باعتباره من أشهر المسليات والمقرمشات المحببة للجميع، إلا أنه قد يشكل خطورة على صحة الإنسان وخاصة الأطفال لاحتوائه على مواد حافظة ضارة، لحسن الحظ هناك العديد من الوصفات المنزلية والاقتصادية التي تمكن ربة المنزل من إعداده بسهولة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

طريقة عمل الشيبسي بطريقة سهلة

الشيبسي من المقبلات والمقرمشات اللذيذة التي يعشقها الجميع خاصة الأطفال، لذا تحرص الأمهات على إعداده في المنزل حرصًا على أطفالها حيث يمكن إعداده بمنتهى السهولة عن طريق اتباع التالي:

المكونات

عدد 5 حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

لتر كامل من الماء المجمد.

½ كوب من الخل الأبيض.

ملعقة من البيكنج بودر.

القليل من الملح.

مقدار ملعقة صغيرة من البصل البودر.

رشة من الثوم البودر.

شطة حسب الرغبة ويمكن الاستغناء عنها.

فلفل أسود بما يعادل ملعقة صغيرة.

½ ملعقة من الكمون.

ربع ملعقة من البابريكا.

عدد ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

زيت غزير للقلي.

الطريقة

في البداية تقطع حبات البطاطس إلى شرائح رقيقة جدًا مثل رقائق الشيبسي الجاهزة.

يفضل وضع رقائق الشيبسي في وعاء عميق ويضاف إليها مقدار كل من الماء المثلج والخل الأبيض مع التقليب الجيد.

نضيف البيكنج بودر والملح إلى البطاطس مع التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها تمامًا.

للوصول إلى النتيجة المثالية يفضل ترك البطاطس في هذا المحلول لمدة ساعة على الأقل.

نضع مقلاة بها زيت غزير على نار متوسطة مع مراعاة تسخين الزيت جيدًا ثم نضع البطاطس.

تقلب البطاطس على الوجهين حتى نحصل على لون ذهبي جميل.

نصفي البطاطس على مناديل مطبخ ورقية لضمان التخلص من بقايا الزيت والحصول على القرمشة المطلوبة.

نخلط جميع البهارات مع بعضها البعض جيدًا، ثم نرش كمية منها على الشيبسي حسب الرغبة.

في نهاية مقال طريقة عمل الشيبسي بطريقة سهلة حيث تم التعرف على المقادير والمكونات المضبوطة لإعداد الشيبسي في المنزل وعرض بعض التكات التي تضمن الحصول على نتيجة مثالية تشبه الشيبسي الجاهز إلى حد كبير.