نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة بيضاء وصافية كالحليب.. روتين يومي للعناية بالبشرة المختلطة سيسألكِ الجميع عن السر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب قدوم فصل الشتاء كل سيدة تحتاج إلى روتين يومي للعناية بالبشرة المختلطة على وجه التحديد، باعتبارها من الأنواع التي تحتاج إلى خطوات ثابتة بشكل يومي للتحكم في إفراز الدهون في منطقة الجبين والأنف والذقن، ولأن البشرة أحد الأجزاء التي يحرص الجميع على ظهورها بشكل صحي وخالي من كافة الشوائب والعيوب، لابد من إعطائها الاهتمام المطلوب من خلال استخدام منتجات ملائمة لطبيعتها، وخلال السطور التالية نوضح خطوات رئيسية لابد من القيام بها يومياً للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.

روتين يومي للعناية بالبشرة المختلطة

البشرة المختلطة هي مزيج ما بين البشرة الدهنية والبشرة الجافة، لذا تحتاج لروتين معين للعناية بها بطريقة صحيحة، ويتم ذلك كما يلي:

تنظيف البشرة بشكل صحيح بمنظف مقاوم مضاد للماء، حتى يقوم بتنظيم إفراز الدهون في منطقة T-ZONE دون تعريض منطقة الخدين وأسفل العين للجفاف، حيث يتم التنظيف في مرة واحدة في الصباح ومرة قبل الخلود للنوم للتخلص من الأتربة والأوساخ العالقة بمسام الوجه.

عقب التنظيف لابد من استخدام تونر ذو تركيبة مهدئة للعمل على إزالة الزيوت الزائدة وغلق المسام و موازنة إفراز الدهون.

ترطيب البشرة بمرطب مناسب غير دهني وخفيف فجميع أنواع البشرة بحاجة يومية للترطيب حتى لا تقوم بإفراز الدهون بشكل غزير.

لابد من وضع واقي للشمس قبل التعرض لها بنصف ساعة، لحماية البشرة من الأشعة الضارة بها والتي تساهم في ظهور حبوب البشرة والبثور السوداء على أن يكون +50.

لابد من عمل قناع طبيعي للبشرة مرتين بالأسبوع لإزالة الشوائب وتضييق المسام مثل قناع الطين أو الفحم.

أخيراً في المساء يجب وضع مصل مضاد للشيخوخة لمحاربة ظهور التجاعيد وتأخير ظهورها.

روتين العناية بالبشرة المختلطة في الشتاء

البشرة خلال فصل الشتاء تحتاج لعناية خاصة حيث يجب اتباع الخطوات التالية للحصول عليها مشرقة ونضرة خالية من العيوب: