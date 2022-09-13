طريقة عمل وصفة براونيز البطاطا

لو انتي من عشاق الشوكولاتة والبراونيز ، النهاردة هنشارك معاكم وصفة جديدة ومختلفة للبراونيز وهي براونيز البطاطا ، تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بالخطوات والفيديو.

وصفة براونيز البطاطا:

المقادير:

– ¾ كوباية بطاطا مهروسة.

– ½ كوباية زبدة.

– ½ كوباية كاكاو بودر.

– 1 كوباية سكر.

– ¾ كوباية دقيق شوفان منخول.

– 1 معلقة صغيرة بيكنج بودر.

– 1 معلقة صغيرة فانيليا سايلة.

– ¼ كوباية زيت زيتون.

– ¼ معلقة صغيرة ملح.

– ½ كوباية شوكليت شيبس.

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

2- قشري البطاطا وقطعيها مكعبات صغيرة ، واسلقيها على البخار لحد ما تستوي ، لمدة 15 – 20 دقيقة تقريبا ، اهرسيها في محضر الطعام او بالشوكة لحد ما تبقى ناعمة ومافيهاش اي كتل.

3- في طبق بحجم متوسط ، امزجي البطاطا المهروسة, الزبدة, الكاكاو, السكر, دقيق الشوفان, البكينج بودر, الفانيليا, زيت الزيتون, الملح ، قلبيهم مع بعض كويس لحد ما تتكون عندك عجينة ناعمة ، ضيفي لها الشوكليت شيبس.

4- في صينية افردي ورق زبدة ، صبي الخليط على الصينية وافرديه بالمعلقة وساوي السطح بتاعه ، دخليه الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.

5- خرجي الصينية من الفرن وخلي البراونيز لحد ما يبرد تماما بعدها قطعيه لمربعات.

الطريقة بالفيديو:

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