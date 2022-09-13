طريقة عمل وصفة براونيز البطاطا

لو انتي من عشاق الشوكولاتة والبراونيز ، النهاردة هنشارك معاكم وصفة جديدة ومختلفة للبراونيز وهي براونيز البطاطا ، تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بالخطوات والفيديو.
وصفة براونيز البطاطا:
المقادير:
– ¾ كوباية بطاطا مهروسة.
– ½ كوباية زبدة.
– ½ كوباية كاكاو بودر.
– 1 كوباية سكر.
– ¾ كوباية دقيق شوفان منخول.
– 1 معلقة صغيرة بيكنج بودر.
– 1 معلقة صغيرة فانيليا سايلة.
– ¼ كوباية زيت زيتون.
– ¼ معلقة صغيرة ملح.
– ½ كوباية شوكليت شيبس.
طريقة التحضير:
1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
2- قشري البطاطا وقطعيها مكعبات صغيرة ، واسلقيها على البخار لحد ما تستوي ، لمدة 15 – 20 دقيقة تقريبا ، اهرسيها في محضر الطعام او بالشوكة لحد ما تبقى ناعمة ومافيهاش اي كتل.
3- في طبق بحجم متوسط ، امزجي البطاطا المهروسة, الزبدة, الكاكاو, السكر, دقيق الشوفان, البكينج بودر, الفانيليا, زيت الزيتون, الملح ، قلبيهم مع بعض كويس لحد ما تتكون عندك عجينة ناعمة ، ضيفي لها الشوكليت شيبس.
4- في صينية افردي ورق زبدة ، صبي الخليط على الصينية وافرديه بالمعلقة وساوي السطح بتاعه ، دخليه الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.
5- خرجي الصينية من الفرن وخلي البراونيز لحد ما يبرد تماما بعدها قطعيه لمربعات.
الطريقة بالفيديو:
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