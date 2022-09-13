نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح بالفازلين والقرنفل لتبييض الوجه وشد التجاعيد وإزالة أي بقع وتصبغات في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف أن من أكثر الأمور التي تسعى إليها كل فتاة وإمرأة هي أن تحصل على الأشياء التي تجعلها تتمتع ببشرة بيضاء صافية وخالية من أي عيوب أو مشاكل وهذا لأن جميع الفتيات بلا إستثناء يهتمون دائما بجمال بشرتهم، فكلا منهم تريد أن تقضي على أي مشكلة قد تتعلق بالوجه حيث أن من الممكن أن يوجد بالبشرة العديد من المشكلات ومن أهم هذه المشكلات هي إسمرار البشرة وكذلك مشكلة الهالات السوداء والرؤوس السوداء والتصبغات والكلف أو البقع الداكنة ومشكلة المسام الواسعة ويوجد غير ذلك العديد، فالمشكلة الأكبر التي تواجه عدد كبير من السيدات هي إسمرار البشرة فقد يظهر هذا اللون نتيجة التعرض لأشعة الشمس الضارة أو نتيجة عدم العناية بالوجه بإستمرار لذلك من الضروري أن نقوم بتقشيرها مرة واحدة في الإسبوع حتى لا يتراكم عليها خلايا الجلد الميتة لأنه يعمل أيضا علي إسمرار الوجه ويجعل ملمسها خشن فكل هذا مزعج جدا، فتقوم كل فتاة بالبحث عن أفضل الوصفات الطبيعية لتبييض البشرة ولكي يكون لونها موحد فيمكن أن نستعمل وصفة الفازلين والقرنفل. مكونات وصفة الفازلين والقرنفل لتبييض البشرة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرنفل البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار. طريقة عمل وصفة الفازلين والقرنفل لتبييض البشرة نقوم بإحضار طبق مناسب ونضع في هذا الطبق ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين ثم نضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرنفل البودر.

وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا ونقوم بإضافة نصف ملعقة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

وقومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار ثم يتم مزج كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد.

ونقوم بوضع هذه الوصفة على البشرة ويتم توزيعها جيدا ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم غسل البشرة بإستخدام الماء البارد.

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